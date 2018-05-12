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Польский политик Рышард Петру покинул партию «Современная»

  • 12.05.2018, 9:43
Рышард Петру
Фото: polskieradio.pl

Политик заявил, что не может нести ответственность за партию, на которую не имеет влияния.

Рышард Петру покидает основанную им партию «Современная».

«Современная» – это в каком-то смысле мой ребенок, который сейчас уже идет собственным путем. Многих решений я не понимаю, не имею на них влияния и часто не согласен с ними. Я не могу нести ответственность за партию, на которую не могу оказать влияния. Речь идет и о программных принципах, и о политической деятельности. Я не могу отвечать за результат партии на местных выборах, поскольку не контролирую коалиции, в которые она входит», - сказал политик «Радио Польша».

Рышард Петру добавил, что на данный момент намерен быть независимым депутатом. Отметим, что два дня назад из партии «Современная» вышли депутаты Иоанна Шеуринг-Вельгус и Иоанна Шмидт.


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