Фальсификация истории войны: почему повесился герой, первым установивший флаг над Рейхстагом? 16 Юрий Бутусов

12.05.2018, 10:01

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Забвение героев и потеря памяти - это самое страшное, что может произойти с народом.

И для Украины этот трагичный советский опыт крайне важен. Деморализация армии и общества начинается с фальсификации памяти о героях и уважения к реальным подвигам.

На этой фотографии непризнанные в СССР герои штурма Рейхстага 30 апреля 1945-го - группа разведчиков 674-го стрелкового полка 150-й дивизии. На переднем плане парень, который лично установил первый флаг над Рейхстагом - Григорий Булатов. За его спиной его командир в офицерской фуражке - лейтенант Семен Сорокин, командир взвода, который первым ворвался в Рейхстаг.

Как известно, бойцов Сорокина не признали героями, и руководство СССР решило назначить главными героями штурма Рейхстага случайных, но политически правильных людей - Егорова и Кантарию.

Из фильма "Взятие Рейхстага", снятом 3 мая 1945-го года, в котором Роман Кармен снял группу Сорокина, был вырезан кадр с лицом Булатова, который устанавливает знамя. Эта несправедливость разрушила жизнь многим воинам, участникам штурма Рейхстага, и настоящий герой Булатов в результате повесился в возрасте 47 лет.

674-й полк, который первым ворвался в Рейхстаг, понес при штурме рейхстага большие потери - 57 убитых и 120 раненых. И когда главными героями назвали двух не принимавших участия в штурме бойцов другого, 756-го полка, солдаты и офицеры 674-го были возмущены, и это привело в ряду столкновений на торжественных мероприятиях. Егоров и Кантария во время войны не заслужили ни одной награды, все их награды были вручены после войны. А 19-летний Григорий Булатов штурмовал Рейсхтаг с двумя медалями "За отвагу". В июне 1944-го он был награжден за штурм высоты, а в июле 44-го - за то, что в составе разведгруппы захватил ценного немецкого пленного в ходе опасного поиска.

Но на радость тогдашним политрукам и пиарщикам, "зрадофилам" можно было быстро заткнуть рот угрозами расправы над любым несогласным.

Руины Рейхстаг

В 1947-м году генерал Шатилов, бывший командир 150-й дивизии, которому за операцию дали Героя Советского Союза, повез группу солдат вместе с Булатовым в Москву, добиваться справедливости. Григория поселили на одну из дач Министерства государственной безопасности СССР. Там одна из горничных заявила, что Булатов ее изнасиловал, Григорий был осужден и попал в тюрьму. Его вскоре освободили - обстоятельства этого странного дела до сих пор не изучены. Друзья Булатова считали, что все дело было сфальсифицировано, чтобы заткнуть рот Булатову и его товарищам, и дискредитировать угрозу для официальной истории.

Умер Сталин, но советская пропаганда не собиралась исправлять ошибки и наплевала на память о настоящих героях. На параде 1965-го в Москве знамя победы доверили нести все тем же Егорову и Кантария, вместе с командиром батальона 380-го полка 171-й дивизии! Строптивый комбат 674-го полка Неустроев, комполка Плеходанов были лишены чести нести знамя победы за свои протесты и заявления против Егорова и Кантария.

Более того, в 1965-м была издана книга военного корреспондента 150-й дивизии Субботина "Как кончаются войны". Субботин прекрасно знал, что было на самом деле, однако вместо правды, он написал откровенную ложь, объявил Егорова и Кантарию настоящими героями, и оболгал Булатова и его товарищей, пропаганда спустя 20 лет полностью подменила реальную историю событий.

Только в 1966-м году командир 674-го полка Алексей Плеходанов направил письмо в редакцию ведущих советских газет под названием "Как свершилась афера века":

"После демобилизации из Советской Армии, и особенно в последние годы, когда был развенчан культ личности, участники штурма Рейхстага и водружения на нем Знамени Победы неоднократно обращались в самые различные инстанции с просьбой помочь разобраться, установить истину в деле водружения Знамени Победы.

Они единогласно заявляли, что Егоров и Кантария никакого отношения к водружению Знамени не имеют. Больше того, врученное им знамя Военного совета армии они потеряли, позорно сбежали с поля боя. В Рейхстаг эти горе-воины пришли, как говорится, на шапочный разбор, тогда, когда на нем уже почти сутки развевалось Знамя Победы, причем пришли в сопровождении группы автоматчиков…

Все свои заявления настоящие герои подкрепляли убедительными и неопровержимыми доказательствами. Вся эта семерка разведчиков и их боевые друзья неоднократно рассказывали ответственным товарищам, пытающимся их подвиг потопить в массовом героизме. Однако нигде и никогда они не получили вразумительного ответа. Обещанные перед штурмом Рейхстага от имени Верховного Командования высшие правительственные награды за водружение Знамени Победы так и остались неврученными и спустя 20 с лишним лет после окончания войны.

Кому нужна эта ложь, какой цели она служит? Этой фальсификации пора положить конец".

Портрет Плеходанова, художник-фронтовик Б. Ф. Фёдоров, 1945г.

Источник: censor.net.ua

Письмо Плеходанова ни одна газета опубликовать не осмелилась.

Письмо в газету "Правда" с правдой о штурме написал лейтенант Семен Сорокин. Оно также нигде не было опубликовано. Настоящие герои после войны оказались государству не интересны.

Тогда герои штурма Рейхстага спустя 20 лет написали уникальную книгу воспоминаний:

"Как, кем и когда было водружено знамя Победы над рейхстагом". Эту книгу не стало публиковать ни одной советское издательство, в результате книгу распечатали на печатных машинках в Самиздате, она распространялась среди любителей истории.

В 1965-м году Григорий Булатов жил, как и большинство советских ветеранов в скотских и нищенских условиях. Вот отрывок из его письма: "В настоящее время работаю на фанерном комбинате "Красный якорь" мотористом на катере, учиться не пришлось, да и жилье даже не позволяет, одна маленькая комната 13 м. Даже дочке некуда поставить кровать... Конечно, обиды неисчерпаемые. Как могло все быть обманом? Я хорошо помню слова Зинченки и остальных офицеров: останетесь в живых и дойдете — получите по золотой звездочке. Мы же выпрыгивали из окна на смерть".

Булатов стал алкоголиком, семья развалилась. В 1968-м году был осужден за хищение, в 1970-м - за хулиганство. Преступления были совершены в состоянии опьянения. За его освобождение хлопотали многие известные ветераны, включая маршала Жукова. Булатов стал открыто говорить, что собирается покончить жизнь самоубийством.

12 января 1973 года Булатов написал письмо другому непризнанному герою штурма Рейхстага Рахимжану Кошкарбаеву: "Вот как уже полгода я освободился из мест заключения. Жизнь моя не блещет, хвалиться нечем. Я ни на кого не надеюсь больше, когда были нужны — нам обещали. Хотя мы были молоды, нас легко было обмануть. Как получилось, тебе известно. Вот моя обида пожизненно. Я прошу насчет меня не хлопотать. Думаю, бесполезно все и надоело".

19 апреля 1973 года Григорий Булатов повесился в туалете Слободского механического завода. Ему было всего 47 лет...

Настоящие герои войны - люди с обостренным чувством справедливости, которые уже давно перешагнули барьер страха смерти. И лучше уважение к ветеранам - это почтение памяти всех достойных, это справедливость при награждении, это признание настоящих подвигов. Опыт необходимый и для Украины.

Юрий Бутусов, "Цензор.нет"