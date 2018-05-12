В апреле подорожали поезда, интернет и помидоры 1 12.05.2018, 10:14

Фото: KP.by

Путешествие по стране на поезде теперь обходится почти на четверть дороже, чем раньше!

За счет чего цены в первые месяцы 2018-го подрастали быстрее? В первую очередь за счет коммуналки, тарифы на которую увеличились с 1 января, и овощей-фруктов, за которые зимой приходится платить больше. Но теперь сезонные факторы влияют на рост цен не так сильно, как раньше. Так что лидером по инфляции в апреле оказались билеты на межрегиональные поезда.

Путешествие по стране на поезде теперь обходится почти на четверть дороже, чем раньше! Зато в рейтинге снизившихся цен больше всего мест заняла обувь - и мужская, и женская, и детская. Так что можно немного обновить гардероб, пишет kp.by.