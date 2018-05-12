Стали известны подробности аварии, в которой фура врезалась в МАЗ дорожников 12.05.2018, 10:30

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Водитель автопоезда находился в утомленном состоянии.

Следственный комитет завершил расследование ДТП, в котором фура врезалась в автомобиль дорожной службы — один из рабочих погиб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установило, что 24 ноября 2016 года около 2 часов ночи DAF с полуприцепом, за рулем которого был 59-летний мужчина, при проезде путепровода по проспекту Независимости — улице Рогачевской в Минске столкнулся с автомобилем прикрытия дорожной службы МАЗ. От удара тот сдвинулся вперед и наехал на двух асфальтобетонщиков, которые ремонтировали проезжую часть. От полученных телесных повреждений один из пострадавших, 46-летний мужчина, скончался на месте.

«По выводам следствия, водитель автопоезда находился в утомленном состоянии, в силу чего проявил невнимательность и неосмотрительной к окружающей обстановке, чем поставил под угрозу безопасность дорожного движения», — рассказали в СК.

В ведомстве также отметили, что МАЗ дорожников был обозначен включенной аварийной сигнализацией и информационными щитами с подсветкой.

Как показали результаты следственного эксперимента, видимость автомобиля прикрытия наступала не менее чем за 250 метров, однако следы торможения фуры до места столкновения с МАЗ отсутствовали.

«Выдвинутая водителем при расследовании версия о потере сознания в предшествующий ДТП момент опровергнута заключениями комиссионных комплексных судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз, основанными в том числе на данных аппаратных и лабораторных исследований в лечебных учреждениях», — добавили в ведомстве

К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. На принадлежащий ему автопоезд наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.