Истребители США перехватили российские Ту-95 возле Аляски 2 12.05.2018, 10:33

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Последний подобный случай произошел год назад.

Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, сообщает телеканал CNN в субботу, 12 мая, со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), обеспечивающее аэрокосмическую безопасность США и Канады.

Перехват произошел в международном воздушном пространстве в районе западного побережья штата Аляска, к северу от Алеутских островов. Российские Tу-95 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США, поясняет CNN со ссылкой на представителя NORAD.

Американские истребители перехватили оба Ту-95 и наблюдали за ними до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону, направляясь в западном направлении. Отмечается, что бомбардировщики не пересекали воздушных границ Соединенных Штатов и Канады, действия российских самолетов не нарушали международных соглашений. В Минобороны РФ назвал этот полет плановым, пишет Немецкая волна.

Последний подобный случай произошел 3 мая 2017 года, отмечает CNN. Тогда американские F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и несколько сопровождавших их истребителей Су-35. Они также находились в международном воздушном пространстве, но приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски.