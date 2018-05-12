Как слоненок закатывают истерику родителям 12.05.2018, 10:44

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Дети всегда остаются детьми.

Даже если они родом из Сафари или из Москвы – они дети. Даже если эти дети – маленькие слонята. У них такие же капризы и такие же «заскоки», как и у тех, что живут с вами по соседству в качестве собственных отпрысков.

Если вы думали, что это только вашим детям хочется мороженного или игрушку настолько, что они готовы биться в истерике – вы ошибались. Потому что этот слоненок доказал, что и он горазд сыграть у мамы на нервах, пишет from-ua.com.

Очевидно, получив отказ в какой-то из просьб, ушастый малыш стал кричать и валяться в песке. Пытаясь привлечь внимание беззаботно проходящих мимо слонов, слоненок стал кувыркаться вблизи дороги и недовольно трубить в свой хобот.