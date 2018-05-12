закрыть
12 мая 2018, суббота, 12:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как слоненок закатывают истерику родителям

  • 12.05.2018, 10:44
  • 1,280

Дети всегда остаются детьми.

Даже если они родом из Сафари или из Москвы – они дети. Даже если эти дети – маленькие слонята. У них такие же капризы и такие же «заскоки», как и у тех, что живут с вами по соседству в качестве собственных отпрысков.

Если вы думали, что это только вашим детям хочется мороженного или игрушку настолько, что они готовы биться в истерике – вы ошибались. Потому что этот слоненок доказал, что и он горазд сыграть у мамы на нервах, пишет from-ua.com.

Очевидно, получив отказ в какой-то из просьб, ушастый малыш стал кричать и валяться в песке. Пытаясь привлечь внимание беззаботно проходящих мимо слонов, слоненок стал кувыркаться вблизи дороги и недовольно трубить в свой хобот.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич