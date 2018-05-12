Белорусское предприятие пожаловалось, что в Брянске могут подделывать масло 2 12.05.2018, 10:47

Россияне производят масло «Белорусское».

Белорусское предприятие "Молочный мир" пожаловалось в Москву в Россельхознадзор, что в Брянске могут выпускать фальсифицированное сливочное масло под его брендом. Белорусы сообщают, что факт реализации подобного товара по ценам ниже рыночных был зафиксирован в одном из торговых павильонов в российской столице.

На этикетке сливочного масла "Белорусское" производителем был назван "Молочный мир", но дополнительно была размещена информация о брянской компании "Белторг", сообщает сайт Россельхознадзора.

"Молочный мир" попросил Россельхознадзор провести совместную проверку. Белорусское предприятие утверждает, что никаких финансово-хозяйственных отношений с брянскими производителями не имеет. Кстати, образец фальсифицированной продукции белорусы отправили в лабораторию в Гродно и выяснилось, что она не соответствует требованиям. Кстати, жалобы от потребителей на сомнительное качество продукции в "Молочный мир" приходят регулярно. На предприятии считают, что это лишь подтверждает факты изготовления контрафактной продукции, которые наносят урон его деловой репутации.