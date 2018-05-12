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Леонид Судаленко: Мы будем требовать досрочных президентских выборов

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  • 12.05.2018, 10:55
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Леонид Судаленко

В Беларуси начался процесс набора новых политических заключенных для торга с Западом.

Об этом заявил правовой инспектор труда профсоюза РЭП в Гомельской области Леонид Судаленко, комментируя преследование лидеров профсоюза.

- Уголовная статья, по которой предъявлено обвинение Геннадию Федыничу и Игорю Комлику предусматривает два вида наказания - ограничение до 5 лет или лишение до 7 лет свободы! Думаю в этом политическом преследовании эффективно работающего независимого профсоюза РЭП власть уже приняла решение, иначе зачем было дело передавать в суд. Ведь с момента его возбуждения оба фигуранта были и без того ограничены в свободе, находясь на подписке о не выезде.

Можно было держать профлидеров в этом статусе до бесконечности. Зачем это ограничение понадобилось еще дублировать и в виде приговора суда? Значит начался процесс набора новых политических заключенных, причем политзэков-тяжеловесов, за которых не стыдно будет начинать торг с еврочиновниками любого калибра! А раз так, значит и приговор нашим коллегам будет суровый.

Утешает одно, чем раньше в стране будет объявлено очередное переизбрание старого президента в нового, тем быстрее Федынич и Комлик окажутся на свободе. Тот момент, когда мы будем требовать досрочных президентских выборов!


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