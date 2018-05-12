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В Тбилиси провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев, в городе начались беспорядки

  • 12.05.2018, 11:10
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У здания парламента происходят столкновения между протестующими и полицией.

Силовики провели масштабную спецоперацию в двух наиболее популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

"Министерство внутренних дел Грузии в течение трех месяцев вело интенсивные оперативно-поисковые и следственные мероприятия в расположенных в Тбилиси клубах Басcиани и Галери с целью выявления фактов реализации наркотических средств. В данных клубах 12 мая 2018 года на основе судебного решения были проведены соответствующие следственные мероприятия. Задержаны восемь реализаторов наркотиков", - говорится в заявлении.

Как передает Первый канал Грузии, обыски, проведенные грузинской полицией в ночных клубах Тбилиси, спровоцировали беспорядки на улицах города. Недовольные горожане направились к зданию парламента страны на проспекте Руставели.

По данным телеканала Rustavi 2, у здания парламента происходят столкновения между протестующими и полицией. Несколько человек были задержаны, к месту подтягиваются дополнительные силы правоохранительных органов.


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