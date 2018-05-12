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Сборные Беларуси и Австрии сыграют ключевой матч за выживание в элите

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  • 12.05.2018, 11:14

Начало матча — сегодня в 17.15.

В субботу, 12 мая, хоккейная сборная Беларуси проведет шестой матч на предварительном этапе чемпионата мира в Дании. В соперниках у подопечных Сергея Пушкова — команда Австрии.

Стартовое вбрасывание на копенгагенской "Роял-Арене" запланировано на 17.15 по белорусскому времени.

Букмекерская компания "Maxline" считает фаворитами белорусов. Коэффициент на их победу в основное время составляет 2,15. На ничью по итогам трех периодов — 4,29. На успех австрийцев — 2,91, пишет pressball.by.

Группа "А": Швеция — 12 (4), Россия — 10 (4), Чехия — 9 (5), Швейцария — 9 (4), Словакия — 7 (4), Франция — 6 (5), Австрия — 1 (5), Беларусь — 0 (5).


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