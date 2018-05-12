Владелец магазинов «Preston» Арбузов вышел на свободу 8 12.05.2018, 11:19

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Виталий Арбузов

(обновлено) В вину главе холдинга Fenox вменялось уклонение от уплаты налогов.

Виталий Арбузов — глава холдинга Fenox, который c 1989 года занимается автомобильными запчастями, учредитель «Арвитфуд» (магазины Preston) и владелец многих других активов. О задержании бизнесмена стало известно 13 апреля прошлого года. Оно произошло днем в офисе компании.

По информации источников ex-press.by, Виталий Арбузов на свободе. Уже вчера вечером мужчина находился дома.

«В пятницу вечером его отпустили. Мера пресечения изменена на личное поручительство», – рассказали источники из окружения Арбузова.

Под личным поручительством подразумевается, что Арбузов, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрения его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

Год назад КГК комментировал задержание следующим образом.

— Выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, связанных с неуплатой налогов в особо крупном размере, — цитировала БелТА сообщение пресс-службы КГК.

В вину главе холдинга Fenox вменяют уклонение от уплаты налогов, неправомерное получение из бюджета налога на добавленную стоимость, занижение выручки, выплату зарплат в конвертах. Установленная на тот момент сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн. По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 8 уголовных дел по частям 1—4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).