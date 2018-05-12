Бои идут круглосуточно: террористы понесли серьезные потери на Донбассе 2 12.05.2018, 11:29

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За прошедшие сутки на Донбассе 50 раз нарушались Минские договоренности.

На Донбассе 11 мая велись ожесточенные бои, в результате которых трое украинских защитников были ранены.

По данным разведки, за сутки уничтожено троих и ранено четырех оккупантов российско-террористических войск, передает «Обозреватель» со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески.

Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на мариупольский направлении.

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения.