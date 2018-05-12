Спецпоезд будет курсировать между Минском и Витебском во время «Славянского базара» 2 12.05.2018, 11:33

Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля.

Белорусская железная дорога на время проведения фестиваля искусств "Славянский базар" назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск, сообщили в пресс-центре БЖД.

Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 9 по 18 июля, а из Витебска с 10 по 19 июля.

Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский - 12.32, прибытия в Витебск - 16.14.

Белорусская железная дорога также предусмотрела удобный график движения в обратном направлении - после концерта гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.32 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.38.

Предварительная продажа билетов начнется за 60 суток до отправления поезда.

"Поезд к "Славянскому базару", который пользуется особым спросом у пассажиров, Белорусская железная дорога назначает уже восьмой год подряд", - отметили в пресс-центре.