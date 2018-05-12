Самое крутое время 1 Евгений Уткин

12.05.2018, 11:41

ФОто: hse.ru

В современном мире большего достигнут те компании и предприниматели, которые смотрят на вещи шире.

Лев Толстой в романе «Анна Каренина» писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а вот несчастны все по-своему. В бизнесе все с точностью наоборот – каждый успех уникален, и повторить его невозможно. Поэтому принципы у каждого свои.

Что такое быть предпринимателем? Это волосы дыбом, мурашки по коже и ощущение, будто нет никаких преград. Сейчас мой опыт скорее мешает быть предпринимателем, чем помогает. В 1990-е, когда я основал бизнес в Украине, никто ничего не знал, да и государства вроде бы как не было – оно только создавалось. К тому же нужно было постоянно с кем-то разбираться – то с бандитами, то с кем-то еще. Сейчас государство по-прежнему не достроено, но при этом пытается закатать тебя в асфальт. Однако это отличный стимул для предпринимателя – придумать что-то особенное.

Во времена, когда я начинал, конкуренция ощущалась иначе. Теперь она стала глобальной. Конечно, всегда будут небольшие кафе и семейный бизнес, но если говорить о более-менее крупной компании, то ты больше не можешь создавать локальный продукт. Ты должен быть чемпионом мира в своей нише.

Именно поэтому сейчас наступило самое крутое время, ведь отступать некуда, а самые инновационные продукты возникают именно тогда, когда ты оказываешься на краю.

Если в 1990-е в бизнес шли, чтобы заработать на еду или на машину, то теперь все чаще идут не за деньгами, а за самореализацией. Компании, основанные такими людьми, несут другую ценность и иное отношение к людям. Благодаря им мы вскоре увидим совершенно другую страну.

В современном мире я не верю в бизнес, где человеком движет исключительно нажива. Украина по-прежнему демонстрирует примеры старого подхода, где многие стремятся грести под себя. Однако новый подход – это win-win, когда ты создаешь экосистему, где есть место и возможности для каждого. Бизнес с человеческим лицом – это и есть наше будущее. Это и отношения внутри компании, и отношение к тому, что происходит в стране и в мире. Большего достигнут именно те компании и предприниматели, которые смотрят шире и для которых бизнес и есть жизнь.

Мир стремительно меняется, но низменным остается тот факт, что найти себя и понять собственную силу довольно трудно. Ведь каждая зараза говорит о твоих недостатках, ты концентрируешь на них внимание и постоянно с ними борешься. Однако ни удовольствия, ни результата это не приносит. Определить свои сильные стороны и понять, зачем ты в этой жизни, – большое искусство.

Необходимо сохранять любопытство и стремление открывать что-то новое. Ведь тотальная болезнь человечества, усиленная технологиями и социальными сетями, к созданию которых я также причастен, заключается в неумении слушать и слышать. Но желание и умение слышать – очень важное качество. Ведь всегда есть, у кого учиться.

Самые высокие требования нужно предъявлять вначале к себе, а затем уже к окружению. Чем выше твоя планка, тем выше требования. Следует постоянно учиться – у меня за спиной шесть бизнес-школ. Однако самыми главными учителями для меня все же стали те компании, с которыми я плотно работаю. Хорошо, если везет иметь таких наставников, которые ни к чему не принуждают, однако становятся твоими ориентирами по жизни. Я называю их магнитами духа, компасами, GPS-навигаторами. У каждого человека должен быть кто-то, на кого он равняется. Для меня такими были несколько человек, среди них – отец. Именно у него я научился не сдаваться и предъявлять к себе требования выше, чем к другим.

Евгений Уткин, nv.ua