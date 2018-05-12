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Путина могут лишить власти по украинскому сценарию

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  • 12.05.2018, 11:46
Владимир Путин

Западный эксперт рассказал о возможном конце нынешнего кремлевского режима.

Режим Владимира Путина может потерять власть в России по "украинскому" сценарию - как это произошло с Виктором Януковичем. Толчком к таким событиям может стать недовольство российского общества беззаконием власти.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" известный американский писатель, журналист и публицист, специалист по России и СССР, старший научный сотрудник Hudson Institute и Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне Дэвид Сэттер.

О вероятности российского "майдана"

Внешняя политика России определяется необходимостью для коррумпированного режима сохранить власть. Они хотят, чтобы население России направляло свою агрессию против "внешнего врага", а не против него самого. Поэтому я не думаю, что с нынешним режимом будут большие изменения в российской внешней политике.

Но мы не знаем, насколько долговечен этот режим. Как мы помним, Янукович тоже многим казался пожизненным лидером Украины. И он был "снят" в ходе народного восстания. Что может случиться в России, мы не знаем, но "украинский" вариант нельзя исключать. И если будет новое руководство, которому не нужно будет постоянно обманывать население, есть все возможности для изменения внешней политики.

О возможных причинах "российского майдана"

Россия действительно стала значительно более репрессивной в течение последних лет, после Майдана. Потому что они видели в Киеве то, что не хотели бы увидеть в Москве. Поэтому во многих областях внутренняя политика стала более репрессивной. И это может продолжаться, безусловно.

Самая главная угроза для стабильности системы (власти Владимира Путина, - "Апостроф") - это недовольство населения в связи с беззаконием. Что-то может случиться, потому что мы помним, как все началось в Украине: избили студентов на Майдане, жестко избили, и население отреагировало.

Мы не знаем, что может стать триггером для демонстраций, протестов в России. Но несправедливость в этой авторитарной системе очень распространена, и разные поводы появляются постоянно. Может просто наступить момент, когда населению надоест и оно больше не будет хотеть жить в таких условиях. Когда это будет и как - мы не знаем. Но это не исключено, потому что механизма решения споров и установления справедливости в системе, которая существует в России, нет. И рано или поздно это может быть очень серьезным источником уязвимости.


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