К брестскому блогеру Сергею Петрухину пришли с обыском 4 12.05.2018, 12:03

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Сергей Петрухин

Блогер снимал обыск на видео.

Когда Сергей Петрухина выносил мусор, его «подловили» милиционеры, пришедшие с обыском. Видео неожиданной встречи с милиционерами видеоблогер разместил на своем канале на YouTube.

Соратник Сергей Петрухина, видеоблогер Александр Кабанов в комментарии Belsat.eu отметил:

«Сотрудник милиции (Игнатюк С.П.) написал заявление о клевете. В одном из стримов Сергей говорит, что люди рассказали об избиении двумя сотрудниками милиции, и добавляет, что доказательств нет. И один из сотрудников написал заявление. Есть вероятность, что конфискуют всю технику, телефон. Есть вероятность, что могут и «закрыть». Но надеемся, этого не будет».