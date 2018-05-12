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Час «икс» для «Цмокі-Мінск»

  • 12.05.2018, 12:44

«Драконы» проведут последний бой за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Суббота, 12 мая, для «Цмокі-Мінск» настоящий день Х. В случае победы столичная команда впервые пройдет в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Этот сезон болельщики минчан наверняка запомнят: первая в истории победа над «Локомотивом», упорнейшая борьба с «Химками» и, конечно, попадание в плей-офф Кубка ФИБА-Европа. Все это не раз заставляло задержать дыхание столичных любителей баскетбола, пишет sport.tut.by.

Теперь «Цмокі» могут пополнить этот список еще одним фактом. Это уже лучший сезон в лиге для команды, но победа над «Зенитом» позволит пройти в финальную часть турнира. И такой вариант вполне возможен.

Во-первых, на протяжении всего сезона «драконы» демонстрируют, что могут бороться с лидерами. Вообще, это интересный момент. Минчане умудрялись уступать в матчах, которые почти наверняка должны были брать, как, например, домашняя встреча с «Енисеем». При этом демонстрировали невероятное упорство в матчах с лидерами вроде тех же «Химок» и «Зенита».

Во-вторых, питерцы решили все свои турнирные задачи. Команда из культурной столицы России закрепилась на четвертом месте в таблице, и результат последней игры никак не повлияет на эту позицию. А значит, тренерский штаб хозяев может дать отдохнуть кому-нибудь из лидеров.

Вообще, на фоне кризиса в популярнейших игровых видах спорта это отличная возможность заявить о себе и завоевать симпатии новых болельщиков. Вряд ли об этом думают игроки, но, несомненно, прорыв в лиге ВТБ добавит «шума» не только вокруг «Цмокі-Мінск» но и белорусского баскетбола в целом.

Правда, не стоит забывать, что соперник минчан уступил в последних двух встречах и может не захотеть закончить регулярку домашним поражением.

В общем, предсказать результат невозможно. Но совершенно точно на площадке спорткомплекса «Юбилейный» будет жарко. Смотреть матч «Цмокі-Мінск» — «Зенит» можно в прямом эфире на сайте лиги и телеканале «Беларусь 5». Начало игры в 18.00.


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