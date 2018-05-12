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Немецкие экологи через суд потребовали остановить строительство «Северного потока - 2»

  • 12.05.2018, 12:54

Экологическое объединение Nabu хочет помешать прокладке газопровода у берегов Германии.

Немецкое экологическое объединение Nabu добивается временного судебного запрета на начало работ по строительству газопровода "Северный поток – 2" на участке в Грайфсвальдском заливе в Балтийском море, которое было запланировано на 15 мая. Об этом 11 мая сообщили на сайте организации.

Председатель Nabu Лайф Миллер подчеркнул, что компания "Северный поток – 2" пытается поставить экологов перед фактом и "попрать ногами не только защиту моря и климата, но и право экологов на судебные иски".

"Мы хотим предотвратить необратимое уничтожение охраняемых районов Балтии до того, как суд может даже рассмотреть ходатайство Nabu... Мы требуем немедленного прекращения строительства", – заявил он.

Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.

В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.

Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы.

Германия и Финляндия разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания и Швеция – пока нет.

2 марта экологическое объединение Nabu подало иск в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунда разрешить прокладку трубопровода в территориальных водах ФРГ.

3 мая в немецком Лубмине начали первые работы по строительству газотранспортного коридора "Северный поток – 2". На площади около 6 гектаров начали выкапывать котлован и закладывать фундамент для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.


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