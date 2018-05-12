Как слонимчанка стала гречанкой 1 12.05.2018, 13:17

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Фото с сайта gs.by

Жительница Слонима сравнила жизнь в Греции и Беларуси.

Слонимчанка Юлия Рудая родилась в России в семье военных, затем какое-то время жила в Германии. Спустя время она переехала в Беларусь, в Слоним, и прожила тут более двадцати лет.

В прошлом году Юлия уехала на постоянное место жительства в Грецию и полюбили эту страну как свою родную. О жизни в Греции она поделилась с читателями «Газеты Слонимской».

Первый блин был комом

— В первый раз моё путешествие в Грецию произошло в 2006 году. На тот момент там уже три года работала моя мама. Она приехала на родину, дождались окончания моей учёбы, и мы отправились на остров Крит по турпутевке на 9 дней. Но уезжала я с мыслями, что навсегда, — начала свой рассказ Юля.

Юля рассказала, что они приехали в свой отель, погуляли по окрестностям два дня, и она затосковала о Слониме.

Затем мама уехала на работу, а Юля осталась в Милоса (один из маленьких островов Греции), где жила её двоюродная сестра (родом тоже из Слонима).

— Тогда не было интернета, вайберов, скайпов, а мобильная связь была не дешевой, и я покупала телефонные карты в киоске, звонила в Беларусь своим близким друзьям, подружкам. После разговора с ними шла домой и плакала навзрыд. Мне казалось, что я одна в этой странной для меня стране, со своим ужасным языком, на котором я ничего не понимала да и не хотела…

Тогда Юля звонила маме и говорила, что это не её место, что ей все тут не нравится и что она хочет к себе на родину.

— Если решила, улетай, пока твоя виза действует, — ответила мама.

Возвращение следует

В следующий раз слонимчанка приехала в Грецию в 2008 году в ноябре.

— Я уже была замужем, и у меня родился ребёнок. Мы приехали погостить к маме на остров Пелопоннес, в город Эйгио. Он почти такой, как Слоним. Тогда мы там пробыли 18 дней.

Девушка рассказала, что тогда на Грецию взглянула другими глазами.

Фото с сайта gs.by

— Мамин избранник, теперь уже муж, показал нам много интересного. Мы ездили в горы, на высшую точку, где природа особенно необычная. Мы спускались в спилио (пещеры), где нельзя ничего было фотографировать, но наши люди отличаются от греков, и мы с мужем, конечно же, отстали от группы и делали снимки, чтобы показать друзьям. Природа создает такую красоту, что-то похожее на выросшие громадные сверкающие сосульки, — рассказывала с восторгом Юля.

Они посетили ресторан, на территории которого есть водоёмы, где плавали чёрные и белые лебеди и громадный осетр. В ресторане белорусы пробовали различные блюда, и все они им понравились.

Фото с сайта gs.by

Фото с сайта gs.by

— Греки едят много всякой травы, овощей. Они большие гурманы и знают толк в еде: что и с чем сочетается, в какое время что подавать на стол. Культура еды у них очень соблюдается.

Позже, когда сын слонимчанки подрос, они стали навещать бабушку каждое лето.

— Мама хотела видеть внука, и каждый год наше лето было насыщенным. Полезный образ жизни: каждый день море, солнце, полезная еда, морепродукты, фрукты, овощи не покупные, а из бабушкиного огорода. Это затягивает…

Фото с сайта gs.by

Юля, когда приезжала в Грецию, чувствовала, что попадает в свою среду, чувствовала себя очень комфортно, а по приезде в Беларусь не находила себе места, могла месяц не выходить из дома без нужды, ей все казалось серым, унылым, неприветливым.

— Это обычно было в сентябре, сборы в школу, погода осенняя, холод, дожди… Все вокруг говорили, что я себя там так хорошо чувствую лишь потому, что там у меня не было проблем, не нужно было ни о чём заботиться, работать не нужно, мама покормит, денег даст, а мы с сыном только отдыхаем в свое удовольствие, — поясняла слонимчанка.

Фото с сайта gs.by

Она не раз задумывалась, что невозможно разрываться на две страны.

В Беларуси семья, школа, жильё и куча вопросов — где найти работу, чтобы и график устраивал, и деньги приличные, в какую секцию отдать сына, да и нужно репетитора нанять по английскому. А денег не хватало. Ни фрукты, ни овощи не можешь купить, какие хочется. Не говоря про обновки, ремонты, мебель, технику… Эти мысли мучили нашу собеседницу.

— Пару раз я приезжала на месяц в Грецию поработать и сравнить заработки, мою усталость и, естественно, конечный результат — деньги в руках. Поработала одно лето по 3-4 часа в день — приходила в семью, мыла ступеньки, полы (почти у всех там плитка), поливала цветы и иногда помогала с новорожденной малышкой. У меня была куча свободного времени, я высыпалась, не уставала, не чувствовала себя униженной, и в конце лета у меня было 1300€. Тогда я купила одежду для сына к школе, повседневную одежду, как мне казалось, за смешные деньги — джинсы за 7€, обувь — за 10€, майки — по 4-5€. В Греции очень много распродаж, низкие цены и большой выбор, — продолжала рассказ Юлия.

Слонимчанке даже удалось летом 2015 года поучаствовать в конкурсе красоты, и она прошла в финал. Но, к сожалению, финал был в сентябре, а виза уже заканчивалась. На финал Юля не попала.

Фото с сайта gs.by

Уехала на ПМЖ

— В общем, семья в Беларуси закончилась. Я развелась с мужем, взяла ребёнка и уехала в Грецию. Никаких больших сложностей в чем-либо не возникло, так как я заранее все узнала, что почем, как и что устроено, ну и мне, наверное, было проще, чем другим: у меня тут огромная поддержка во всех смыслах благодаря маме: жилье, первые затраты, языковой барьер, — поясняла уже бывшая слонимчанка.

Об образовании

Устроиться в школу было легко — потребовалась справка из прошлой школы, свидетельство о рождении, аттестат, доказательство о том, где они проживают в настоящее время, медицинская справка. Ребёнка сразу приняли, а недостающие документы доносили в процессе.

— Самым страшным для меня был первый день в чужой школе, куда детей в 8.15 доводят родители до ворот, потом ворота закрываются и открываются только в 13.15, когда детей выпускают из школы. Дети очень дружелюбные, добрые. Отправив ребёнка в школу в первый день, я переживала, что сын скажет, что больше не хочет идти в школу или что тут не хочет жить, но дети его очень хорошо приняли. Он пришёл и сказал, что дети тут какие-то странные. Я не поняла и переспросила, в чем странность, он сказал, что они очень дружелюбные. А на следующий день он принёс из школы кучу рисунков на тему «welcome» и подарки, которые подарили ему дети. Позже он захотел заниматься футболом, и мы записали его к одному местному тренеру в команду, сейчас он играет в футбол. В школе все уроки на греческом, Данила читает, пишет на греческом, говорит, но не все слова употребляет с правильными окончаниями. Словарный запас пока маловат, но язык очень легко даётся, когда кругом все говорят. Многие слова схожи с нашими.

— Чем ты занимаешься в Греции?

— Я работаю в первой половине дня в кафе напротив своего дома у одной немолодой пары. Они греки, имеют свое кафе, где в первой половине дня все пьют кофе, а ближе к обеду заказывают узо. Узо — это греческая водка с анисовым привкусом. По вечерам обычно в этом районе собираются те, кому за 50. Женщины и мужчины пьют вино, кофе, узо. Моя работа заключается в том, чтобы убрать столы, посуду, оставшуюся с вечера, что занимает минут тридцать. Посмотреть, какие продукты нужно докупить, составить список, иногда закупаться по списку, расставить посуду по местам, готовить кофе, чай, разливать соки и т.д. Всё я это делаю с 7.30 до 13.00 дня. Моя зарплата в кафе небольшая, в среднем 350-400€ в месяц. Ещё немного подрабатываю на дому с ювелирными изделиями. Это ещё примерно 200-250€ дохода. Сильной загруженности нет, времени хватает на все, и денег на всё необходимое достаточно. Практически всегда после обеда я нахожусь дома, встречаю сына из школы. После обеда либо английский, либо тренировки по футболу. По вечерам мы смотрим фильмы, в выходные выходим на платию (площадь), где есть кафе и где дети могут играть. Часто встречаемся с русскоговорящими компаниями. Бывает весело.

Фото с сайта gs.by

— Легко ли устроиться на работу?

— Работу легко найти, как мне кажется, но нелегко найти подходящую. Раньше было проще: брали всех и без документов. Люди работали годами, не имея разрешения на нахождение в стране, сейчас за это работодателя наказывают штрафами в тысячи евро, поэтому все легально. Но возможно найти что-то, имея знакомых. Наши люди, славяне, тут очень поддерживают друг друга. Для новичков созданы различные группы на сайтах, где по любому вопросу можно получить необходимый ответ, совет, рекомендации. Тут своих не бросают. Встречаются, собираются, знакомятся, дружат.

— Сколько в среднем зарабатывают в Греции?

— Средний заработок в Греции 500-600€. Практически вся молодежь работает. Кто учится, тот вечерами подрабатывают в кафе официантами, и многие самостоятельно оплачивают свою учёбу. Очень много частного бизнеса: кафе, рестораны, парикмахерские, магазины одежды, ювелирные магазины, гостиничный бизнес, которые передаются по наследству. Кто не лентяй, тот работает. Правда, многие сейчас закрываются в связи с кризисом. Многие стали бережнее относиться к деньгам, покупать джинсы не по 300€, а до 50€, есть на выходных почаще дома, а не в ресторанах. Дарить на свадьбы не по 200-300€, а по 50-100, не выбрасывать остатки еды, а готовить на один раз. Сейчас у греков кризис, много налогов, зарплаты, пенсии урезают. Уже единичные семьи могут позволить себе няню, домработницу. Но на свои удовольствия, праздники и отдых они не скупятся.

— Сколько тратится на коммунальные услуги?

— Больше всего тянет свет — электрические плиты, чайники, кондиционеры, батареи зимой. Раз в квартал, помимо месячного платежа в 20-40€, платим за электричество примерно по 300€. Вода не дорогая, 10-12€ в месяц. Однако воду из-под крана мы не пьём, один раз в неделю едем в супермаркет и закупаемся, помимо всего, и питьевой водой.

А ещё за свое жилье раз в год люди платят налог, в зависимости от квадратных метров. Так, у некоторых выходит 400-700€ в год. Поэтому даже многие греки живут на съемных квартирах. Съемное жилье, в зависимости от района, этажа, стоит по-разному. Хорошая трешка обходится примерно в 280-350€ в месяц. Студенты в основном снимают комнаты по 150€ с человека.

— Чем всё-таки отличается жизнь в Беларуси и Греции?

— Для меня она очень отличается. В Беларуси воздух свежее, дышится легче как-то, чисто у нас, порядок во всем, здания аккуратные. В Греции грязно, по улицам идёшь — мусор всюду. В Беларуси по утрам дворники убирают, тут я такого не видела. Много заброшенных зданий, расписанных. Но люди тут открытые, простые, приветливые. В Слониме соседи могут здороваться через раз, тут такого нет, все поздороваются, спросят, как у тебя дела, и пожелают хорошего дня.

Что касается услуг, то я хожу только к русскоговорящим мастерам — парикмахерская, маникюр, врачи. Наши всё на совесть делают, а греки много говорят, даже находясь на рабочем месте, могут часами пить кофе, болтать, а мы терпеливо ждем.

— Как живут греки?

— День каждого грека, как я вижу, начинается с кофе. Зимой кофе пью горячий, летом — холодный. Мамы заводят детей в сад, школу и собираются в кафе на час и больше, пьют кофе, общаются. Мужчины часто, не доезжая до работы, останавливаются в любом кафе и берут кофе с собой, даже мотоциклистов часто вижу с пластиковым стаканом в руке во время движения…

Частные магазины — их множество — закрываются на время обеда, к примеру, с 13.00-14.00 и до 17.00-18.00. Все едут по домам, многие соблюдают послеобеденный сон. Для меня это было дико в первое время. В маленьком городе это особенно чувствуется — в эти часы город вымирает, и, как мне кажется, дома люди ведут себя тише, чтобы соседям не мешать. К этому сложно привыкнуть нашему человеку.

Греки много времени уделяют на обед, они могут часами есть, разговаривать. Если это обычный день, то у греков один основной приём пищи — это обед, практически не завтракают, пьют кофе. Дети берут в школу сандвич либо что-то покупают в пекарнях. В школах — правда, не во всех, но в нашей есть — детям дают бесплатные обеды. Это что-то вроде здоровой пищи — все в пластиковых контейнерах, герметично запечатано, могут быть макароны с фаршем, рис с рыбным палочками, бобовые, говядина, сыр фета и обязательно овощи либо салат. В комплекте идёт одноразовая посуда, салфетки.

Фото с сайта gs.by

Греки едят много бобовых, в Беларуси я никогда их не ела, даже супы, но тут со всеми их соусами это очень вкусно и полезно.

Раньше в летний период греки вели поздний образ жизни, в час ночи можно было увидеть родителей с детьми постарше и в колясках. Мы тоже гуляли допоздна, и не страшно было возвращаться одному по неосвещенным улицам. Сейчас все иначе. Много эмигрантов, беженцев. Африканцы, пакистанцы, албанцы, цыгане. Много ограблений, убийств.

— Много ли белорусов в Афинах? И вообще, в Греции что-нибудь знают о Беларуси?

— Большинство не знает, где Беларусь и что это за страна. Но когда говорю «Россия», тогда быстро ориентируются. В Греции много русскоязычных, но из людей из Беларуси я встречала мало. В Афинах есть район Калифея, в нем 80% русскоговорящих, много русских ресторанов, мини-маркетов с русскими, польским продуктами, где можно купить наши конфеты и даже «Лидское пиво», докторскую колбасу и даже холодец. Но колбаса не такая вкусная, как у нас. Все, что есть в наших магазинах, имеется и тут. «Советское шампанское», пряники, селедка, сало, гречка и т. д.

— Как обстоят дела с медициной?

— Поход к специалисту-доктору обойдется примерно в 50€ в частных клиниках. К детскому врачу в государственной поликлинике нас приняли бесплатно, но анализ крови стоил 10€, и на месте нас смотрело сразу несколько врачей, один слушал, другой перепроверял, а на заключение мы пришли ещё к одному. В целом мне понравилось, все были внимательны.

— Как живут пенсионеры, какая в среднем у них пенсия?

Фото с сайта gs.by

— Я думаю, они неплохо живут. Греки были богатым народом, у многих остались сбережения, у многих по несколько квартир, которые сдаются и приносят какую-то прибыль. Многие вдовы получают, помимо своей пенсии, пенсию мужа, которая переходит жене после его смерти.

Для меня в первое время было удивлением видеть в кафе поздно вечером, когда в Беларуси бабули после огорода готовятся ко сну, 80-летних бабушек компаниями по 4-6 человек. Все с укладками, аккуратно одеты, с макияжем, пьющими водку узо и т.д.

То же самое и на пляжах. Они еле идут, опираясь на свои палочки, или с помощью еле идущих дедушек — но идут плавать на море. Живут они подольше, это однозначно. Я думаю, это связано с образом жизни. Круглый год греки едят овощи, фрукты, ходят на море, многие гимнастику делают по вечерам, и стрессов у них нет таких, как у наших людей: где взять деньги, как за все вовремя заплатить? Тут не платят месяцами кредиты, коммунальные, и никто не придёт и ничего не будет решать через суд. Могут пересмотреть выплаты, и человек будет выплачивать по своим возможностям меньшую сумму. Здесь люди ко всему относятся спокойно и без паники.

Пенсии у каждого разные: от 400 до 1200€.

Фото с сайта gs.by

— Какие там есть обычаи, традиции? Есть ли схожие с нашими?

— Греки, как и мы, соблюдают посты, церковные праздники, ходят на службы, на Пасху красят яйца и в день Пасхи жарят барана на вертеле, едят пайдаки (ребра барана) и варят суп магирица — это суп из внутренностей барана: сердца, печенки, лёгкого. Сама ни разу не пробовала, но, говорят, вкусно.

— Тянет ли на родину, в Слоним?

— Пока нет. С родными я перезваниваюсь, а с подружками переписываемся в соцсетях.

— Пару советов, о чём первым делом должен позаботиться человек, который хочет переехать в Грецию.

— Для пребывания в Греции нужны средства на первое время. Самый главный совет — это позаботиться о легальном пребывании, сейчас другое время и без документов практически невозможно найти достойную работу.

Знание языка, для начала английского (все греки знают английский с детства). В первое время быть бдительным, потому что много краж и обмана. Работу можно искать на сайтах, но лучше и быстрее найти через фейсбук, там много русскоязычных форумов, где обязательно помогут и подскажут и с жильем, и с работой, и с оформлением документов, посоветуют адвоката. Ну и, конечно, не забывайте солнцезащитные кремы.

Цены на основные продукты в Афинах

молоко 1,5 л — 1,40-1,80 евро

картофель 1 кг — 0,70-0,90 евро

хлеб — 0,60-0,80 евро

курица 1 кг — 2 евро

свинина (шея) 1 кг — 3,99 евро

яблоки 1 кг — 1-2 евро

апельсины 1 кг — 0,70-1 евро

русская водка 700 мл («Абсолют», «Русский стандарт») — 15-20 евро

шампанское «Советское» — 3-3,5 евро

сыр 1 кг — 6-12 евро

макароны — 0,60-1 евро

чай Lipton — 2,35 евро

кофе 250 г — 4-6 евро.