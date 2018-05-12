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Бизнесмена Арбузова освободили после выплаты «откупных»

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  • 12.05.2018, 13:50
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Виталий Арбузов слева

СК подтвердил освобождение главы Fenox Global Group.

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобожден из-под стражи, сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы", - проинформировала Юлия Гончарова.

Из-под стражи бизнесмен был освобожден вчера.

Виталий Арбузов — глава холдинга Fenox, который c 1989 года занимается автомобильными запчастями, учредитель «Арвитфуд» (магазины Preston) и владелец многих других активов. О задержании бизнесменастало известно 13 апреля прошлого года. Оно произошло днем в офисе компании.

В вину главе холдинга Fenox вменялось уклонение от уплаты налогов, неправомерное получение из бюджета налога на добавленную стоимость, занижение выручки, выплату зарплат в конвертах. Установленная на тот момент сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн. По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 8 уголовных дел по частям 1—4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).


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