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Рассказавшему о допинге в РФ журналисту из Германии не дали визу на ЧМ-2018

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  • 12.05.2018, 14:00
Хайо Зеппельт

Журналисту ARD Хайо Зеппельту отказали в получении российской визы.

Как сообщила в пятницу, 11 мая, пресс-служба ARD, Зеппельта занесли в России в список "нежелательных персон". Подробности о принятом Россией решении пока никем не сообщаются. Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

Медиакомпания назвал отказ в визе Зеппельту "уникальным событием в истории спортивной журналистики ARD и с точки зрения освещения такого крупного события, как чемпионат мира по футболу, беспрецедентным вмешательством в свободу прессы". Свободный доступ представителей СМИ на спортивные мероприятия обычно является само собой разумеющимся и считается одним из условий при выборе страны-хозяйки того или иного события, напомнили в пресс-службе.

За что Зеппельта сделали невъездным

Зеппельт на протяжении многих лет занимается проблемой допинга в мировом спорте.Помимо прочего, журналист также рассказал о допинговой системе в России, которая, предположительно, функционировала при участии государства. Разоблачения Зеппельта привели к отстранению российских атлетов от участия в международных соревнованиях, пишет Немецкая волна.

Программный директор ARD Фолькер Херрес (Volker Herres) заявил, что решение о невыдаче визы Зеппельту говорит не об уважении к работе журналиста, ведущего расследования, а о том, что кто-то на некоторые неприятные темы "хочет закрыть глаза". "Я лишь надеюсь, что те, на ком лежит политическая ответственность за это решение, еще раз обдумают его", - сказал Херрес.

Журналистские организации возмущены

Международная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение отказом в выдаче российской визы немецкому журналисту. В заявлении "репортеров", распространенном в пятницу, 11 мая, подчеркивается, что с учетом критических материалов Зеппельта о России, речь может идти "о политическом решении". Это доказывает, что "спорт и политику невозможно разделить". ФИФА должна осудить решение России и добиваться того, чтобы Хайо Зеппельту разрешили въезд в страну для освещения ЧМ-2018, говорится в заявлении.

Резкой критике решение российских властей подверг также Немецкий союз журналистов. "Это грубое ущемление свободы прессы, которое показывает, что российское правительство хочет заставить замолчать неугодные голоса", - цитирует заявление председателя организации Франка Ибераля (Frank Überall) агентство dpa. Учитывая тот факт, что Зеппельт придал гласности допинговые нарушения в России, "можно исходить из того, что здесь речь идет о мести", считает глава Немецкого союза журналистов.


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