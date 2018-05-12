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Как выглядели IT-миллиардеры до того, как разбогатели

  • 12.05.2018, 14:12
  • 2,003

Если бы вы встретили этих людей в молодости, вы бы никак не догадались, что перед вами будущий миллиардер.

Пять старых фотографий известных сейчас IT-предпринимателей.

Джефф Безос

Одним из первых упоминаний Безоса была программа 60 minutes в 1999 году. Там о нем рассказывали, как о «гике, который продает книги о компьютерах другим гикам». Сейчас Джефф Безос — богатейший человек на планете, его состояние оценивают в 132 миллиарда долларов. Он владеет интернет-площадкой Amazon.com, аэрокосмической компанией Blue Origin и издательским домом The Washington Post, пишет 42.tut.by.

Марк Цукерберг

Одним из первых проектов Цукерберга был сайт Facemash, на котором его одногруппники могли сравнить фотографии двух человек и выбрать более симпатичного. Позже предприниматель основал Facebook. Сейчас это самая популярная соцсеть на Земле, ее месячная аудитория составляет 1,9 миллиарда человек, состояние самого Цукерберг оценивают в 73,3 миллиарда долларов.

Билл Гейтс

Чтобы получить первый заказ, Гейтс позвонил разработчику компьютера Altair 8800, о котором узнал из журнала, и соврал, что работает над программным обеспечением для него. 30 лет спустя Гейтс стал одним из богатейших людей на Земле, его состояние оценивают в 91,7 миллиарда долларов, а продуктами Microsoft пользуются более чем в 80 странах мира.

Павел Дуров

Первый проект Павла Дурова был предназначен для ленивых студентов, которые искали готовые шпаргалки и конспекты. После в карьере предпринимателя была сверхпопулярная соцсеть «ВКонтакте». Сейчас он развивает мессенджер Telegram, количество пользователей которого превысило 200 миллионов человек, состояние самого Павла Дурова оценивают в 1,7 миллиарда долларов.

Илон Маск

Первый проект Маска — программное обеспечение для новостных компаний. Маск продал его за три года и заработал на сделке 22 миллиона долларов. Сейчас он — один из самых публичных предпринимателей с состоянием в 19,7 миллиарда долларов, выпускает электромобили, собирается лететь на Марс и раздавать мировой интернет. «Кто знал, что богатство останавливает облысение», — шутят пользователи Reddit.


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