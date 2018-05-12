Участница экологического протеста в Бресте: Позвонили и сказали больше не выходить на работу 6 12.05.2018, 14:25

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Татьяна Фесикова

Фото: Facebook

В Бресте из Центральной городской больницы уволили врача-невролога Татьяну Фесикову.

В конце апреля она выступила на женском митинге "Брестчанки против свинца". Акция была разрешена властями, но это не спасло 43-летнюю доктора от увольнения.

На митинге, который состоялся 29 апреля, Фесикова говорила, что не существует безопасных доз свинца, а чиновники не слышат голосов более 38 тысяч человек, выступающих против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Как рассказала Татьяна Еврорадио, уже на следующий день после митинга ей позвонили из больницы и сказали, чтобы 1 мая она не выходила на дежурство:

"В понедельник, в конце рабочего дня мне позвонили и сказали, что завтра я на следующее дежурство могу не выходить. Я, конечно, удивилась. Сказали, что в среду мне все объяснят. В среду меня пригласили подойти к главному врачу. И там было сказано, что есть сотрудник, которого хотят принять на полную занятость, который будет не совместителем, а постоянным работником. И, поскольку я совместитель, меня увольняют".

Татьяна работала в центральной городской больнице с 2002 года. До 2008 года — на полную ставку, после — на полставки. Параллельно она работает как ИП не по медицинской специальности. По её словам, претензий к её работе не было:

"Я, конечно, сказала, что странно, что вдруг сразу после митинга этот вопрос был поднят. На что мне ответили, что вопрос поднимался уже давно, и просто главный врач был в отъезде. И вот он решил по приезду озвучить решение, что вместо меня берут другого человека на полную ставку".

Фото: www.realbrest.by

В отделе кадров, когда Фесикава забирала документы, ей сказали, что на её место уже взяли врача. Но по косвенным признакам можно понять, что не всё так просто:

"Я знаю, что после того, как я ушла, два врача из смежных отделений написали заявления и разобрали все дежурства. Мои это были или не имеет дежурства — я не знаю. У нас там люди приходят, уходят. Все по-разному.

Деньги там платят не очень большие. Я за полставки получала около 200 рублей. Иногда больше, иногда меньше".

Протесты жителей Бреста против аккумуляторного завода не очень-то беспокоят персонал больницы:

"Были случаи, когда я приходила на работу, и надо мной шутили:" Гринпис пришёл!". Конечно, эта тема обсуждается, но врачи, с которыми я на планерке встречалась и даже приглашала их на митинг, мне говорили: "Не дури головы, до нас не долетит".

Фото: www.realbrest.by

Правозащитник Роман Кисляк рассказал Еврорадио, что с юридической точки зрения сложно пока говорить о неправомерности увольнения. Но политический мотив очевиден:

"Здесь сложный вопрос. С первого взгляда, формально все законно. Но, по сути, это однозначно мотивированное увольнение за выражение своих взглядов и участие в протестах против аккумуляторного завода. Все претензии будут предъявлены в суде. Это не будет скрыто.

При этом хочу отметить, что в этой больнице много незакрытых ставок, врачей не хватает. Поэтому больницы всегда заинтересованы в совместителях. Но, почему-то, не в этом случае".

Строительство аккумуляторного завода началось на промышленной площадке в свободной экономической зоне "Брест". Жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ против: людей волнует воздействие завода на окружающую среду.

Проведенная до начала строительства экспертиза показала, что негативное воздействие на человека будет незначительным, а завод не приведет к нарушению экологии. Но её выводы протестующие ставят под сомнение.