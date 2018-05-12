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Павел Знавец: У белорусских хоккеистов нет большой мотивации к победам

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  • 12.05.2018, 14:56
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Белорусский политик Павел Знавец поделился впечатлением от выступления хоккейной сборной Беларуси на чемпионате мира в Дании.

- Почему сборная пока так плохо выступает? Здесь, на мой взгляд, комплекс причин. Мне кажется, у хоккеистов нет большой мотивации к победам, истинного патриотизма. Уверен, что многие и гимн не знают. Но надо также понимать, что Беларусь никогда не будет хоккейной страной. И никогда не будет наша сборная в лидерах мирового хоккея, так как нет таких традиций. А развитие этого вида спорта — не более чем игры политиков.

- В Беларуси в последнее время настроили много ледовых дворцов, но, как видим, эффекта мало. Почему?

- Нет эффекта и не будет, потому что хоккей — это отражение нашей экономики, которая работает так же, как и играют белорусские хоккеисты. Надо понимать, что для последних занятий хоккеем — это просто хорошая возможность заработать. Не более того. Молодежь у нас сейчас довольно прагматична. Поэтому не надо посыпать голову пеплом. Хоккеисты играют так, как умеют. Выше головы не прыгнут, — приводит слова политика grodno24.com.


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