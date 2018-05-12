Прокурор запросил для Александра Муравьева 3 года лишения свободы 2 12.05.2018, 15:23

Александр Муравьев

Фото: tut.by

Во вторник инвестор «Мотовело» выступит с последним словом.

В пятницу в суде Ленинского района Минска прошли прения по новому делу в отношении бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева, который больше года назад уже был приговорен к 11 годам. Как сообщили tut.by присутствовавшие на заседании, гособвинитель запросил для Муравьева наказание в виде трех лет лишения свободы.

Во вторник Муравьев выступит с последним словом.

Муравьев обвиняется по ст. 243 ч 2. — уклонение от уплаты налогов по четырем белорусским предприятиям (ЗАО «Мотовело Интер», СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно») и их сделкам с австрийской компанией ATEC Trading GmbH. Гособвинитель оценил ущерб от недоплаты четырьмя компаниями налога на прибыль в размере 351,603 тысячи рублей. Все сделки между ATEC Trading GmbH и белорусскими компаниями признаны фиктивными по печально известному указу № 488 по борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Сотрудники белорусских компаний, имевших отношения с ATEC Trading GmbH, утверждали, что не видели никаких признаков совершающихся преступлений в отношениях с ATEC.

Как ранее сообщалось, на вопрос о признании вины Муравьев ответил, что признает все свои фактические действия и полностью чистосердечно в них раскаивается. При этом он уточнил, что ему не до конца понятен смысл обвинения и трактовка понятия «лицо, осуществляющее фактическое руководство».

Зачитывая обвинение, гособвинитель Великий неоднократно отмечал, что Муравьев был фактическим руководителем четырех компаний (участники процесса отмечают, что в них сотни работников и фактически руководить одному человеку физически невозможно), при этом руководители компаний были «не осведомлены о преступной деятельности Муравьева и введены им в заблуждение».

Как ранее сообщалось, летом прошлого года управление Следственного комитета по городу Минску возбудило новое уголовное дело в отношении Муравьева. Сумму причиненного бюджету ущерба следствие оценивало в 350 тысяч рублей. «Следствием приняты меры к возмещению данного ущерба. Он частично возмещен», — сообщали в СК.

Напомним, в январе 2017 года бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева суд приговорил к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: «Мошенничество» (ч. 4 ст. 209 УК РБ), «Хищение» (ч. 4 ст. 210), «Уклонение от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243), «Организация и пособничество в совершении преступлений» (ст. 16).

У бизнесмена конфисковали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).