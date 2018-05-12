Ангеле Меркель вручена премия Ордена францисканцев 12.05.2018, 15:31

Канцлер ФРГ получила «Лампаду мира» за вклад в процесс примирения народов.

В итальянском городе Ассизи в церкви Святого Франциска субботу, 12 мая, состоялась церемония вручения канцлеру Германии Ангеле Меркель награды Ордена францисканцев "Лампада мира". В Германии и Европе в целом Меркель "отличилась вкладом в процесс примирения с целью мирного сосуществования народов", отметил главный священник монастыря в Ассизи Мауро Гамбетти, сообщает dw.com.

Фото: reuters

Награду канцлеру ФРГ вручил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, награжденный "Лампадой мира" в конце 2016 года за большой вклад в разрешение конфликта между властями страны и боевиками FARC. После церемонии Меркель и Сантос провели двусторонние переговоры, обсудив ситуацию в Колумбии.

Меркель поставит "Лампаду мира" на рабочий стол

Выступая на церемонии, Меркель отметила, что путь к достижению мира не зависит от веры или религии и зачастую требует больших усилий и терпения. Канцлер выразила надежду на то, что получится "вернуть Европе единую душу", для чего, по ее словам, необходимо "смотреть поверх национальных границ". Меркель обещала, что, по примеру Сантоса, поставит "Лампаду мира" на свой рабочий стол.

"Лампада мира" символизирует послание святого Франциска Ассизского " Господи, сделай меня орудием Твоего мира… Там, где тьма - приносить свет". Ранее лауреатами награды Ордена францисканцев стали экс-президент Польши Лех Валенса, духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама, мать Тереза, экс-президент СССР Михаил Горбачев и папа римский Франциск.