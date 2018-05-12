Дмитрия Полиенко вновь ждет ШИЗО? 12.05.2018, 15:49

На политзаключенного усилилось давление.

Не так давно Дмитрия Полиенко перевели из больницы в Жодино в Бобруйскую колонию, и он сообщил на свободу, что на него усилилось давление.

«Дмитрий пишет в письмах, что снова его ждет ШИЗО, - рассказала palitviazni.info подруга социального активиста Марина Носенко. - Восстановление такого давления может значить, что ему грозит 411 ст. УК РБ».

Напомним, что 27 марта Дмитрия Полиенко перевели из Бобруйской колонии, где отбывает наказание политический заключенный, в больницу в Жодино. У парня были серьезные проблемы со здоровьем (более 7 месяцев не заживала рана на ноге), но местные тюремные врачи никак не могли поставить диагноз. После курса лечения парня направили для отбывания наказания обратно в колонию.

Дмитрий Полиенко сообщил также, что он по-прежнему работает на изготовлении перчаток.

«По поводу работы - работаю там, где и был, - написал он. - Делаем перчатки для металлургического завода. Работаем 6 дней в неделю (кроме воскресенья) по 8 часов. Зато работа не тяжелая. Единственная проблема - много пыли. Из-за этого мне тяжеловато».

«Дмитрий работает при обостренной астме из-за пыли, - добавляет Марина Носенко. - Конечно, за несколько копеек. При всем этом, количество денег на его счету ограничено 2-мя базовыми величинами».

Кстати, 26 мая Дмитрий Полиенко будет отмечать за решеткой свой очередной День рождения, поэтому все желающие могут поздравить его. Чтобы он точно получил поздравления, нужно отправлять заказным письмом по адресу: г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1, ПК-2, отряд 9.

Полиенко Дмитрию Александровичу.

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Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», который проходил 29 апреля 2016 г. в Минске и был прерван милицией.