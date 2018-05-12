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ЧМ-2018: Латвия одержала третью победу на турнире

  • 12.05.2018, 16:00

В очередном матче чемпионата мира латвийцы победили немцев со счетом 3:1.

Сборная Латвии нанесла поражение команде Германии в матче группового раунда чемпионата мира-2018 — 3:1. Немцы лишились шансов на выход в четвертьфинал, передает pressball.by.

Латвия — Германия — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Кениньш (Аболс, Бальцерс, 36.54). 2:0 — Галвиньш (Индрашис, Джериньш, 40.15). 3:0 — Джериньш (М.Редлихс, Фрейбергс, 47.54). 3:1 — Каун (Л.Драйзайтль, Элиз, 48.40).

Группа "В": США — 13 очков (5 матчей), Канада — 10 (4), Финляндия — 9 (4), Латвия — 9 (5), Дания — 8 (5), Германия — 5 (5), Норвегия — 3 (5), Южная Корея — 0 (5).

В другом матче в группе “А” сборная Швеции в овертайме обыграла команду Словакии — 4:3.

Словакия — Швеция — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Юрчо (Грман, Кристоф, 10.32). 1:1 — Эверберг (Дж.Клингберг, Линдхольм, 15.14). 1:2 — Нюквист (Баклунд, Густафссон, 18.06). 1:3 — де ла Роз (А.Кемпе, Викстранд, 24.53). 2:3 — Дялога (Надь, 36.40 — мен.). 3:3 — Надь (Кристоф, Чайковски, 46.54). 3:4 — Зибанеяд (Ракелль, Дж.Клингберг, 64.18 — бол.).

Группа "А": Швеция — 14 очков (5 матчей), Россия — 10 (4), Чехия — 9 (5), Швейцария — 9 (4), Словакия — 8 (5), Франция — 6 (5), Австрия — 1 (5), Беларусь — 0 (5).


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