Как бывший журналист организовал революцию и стал новым лидером Армении 12.05.2018, 16:05

Откуда взялся самый упрямый оппозиционер Армении?

На неделе оппозиция в Армении все-таки добилась своего. Под давлением многотысячных манифестаций депутаты парламента назначили премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна. Теперь от него ждут «армянского чуда»: превращения одной из самых бедных республик бывшего СССР в цветущий сад. Редкие кадры и свидетельства жизни нового лидера Армении — в репортаже журналиста RTVI Романа Перла.

8 мая 2018 года толпа восторженно встречает на столичной площади Республики избранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Для них новый лидер — надежда на перемены.

Особенность армянского протеста в отсутствии жертв, какой-либо агрессии, обещаний отомстить предшественникам. И, главное, никто всерьез не говорит, что лидер — чей-то ставленник. Откуда взялся самый упрямый оппозиционер Армении?

Армен и Артак Пашиняны, братья Никола Пашиняна: «Честность, справедливость, трудолюбивость — вот эти качества. И то, что он может донести до народа нужные слова и народ понимает его. Вот это самое важное качество».

Никол Пашинян все 90-е, как говорят его братья, доносил до народа нужные слова — работал журналистом, пока к власти не пришел так называемый «карабахский клан» Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Началась цензура, первый судебный процесс в 1999 — за клевету. Тогда Пашинян был приговорен к году лишения свободы и многочисленным штрафам, а газету и вовсе закрыли.

Позже Пашинян редакцию восстановил и работал в ней до 2007 года, когда возглавил список блока «Импичмент». Целью объединения была отставка президента Кочаряна и премьера Саргсяна. Блок набрал чуть больше 1%, и Пашинян назвал выборы в парламент сфальсифицированными.

В 2008 году — выборы президента. Тогда главой государства впервые стал Серж Саргсян. В стране начались многочисленные протесты против массовых нарушений при голосовании: в столкновениях демонстрантов и правоохранителей погибли 9 человек. Никола Пашинян за участие в протестах объявили в розыск, через несколько месяцев он сдался властям. Суд приговорил оппозиционера к семи годам лишения свободы.

Но уже в 2011 году Пашинян вышел по амнистии и заявил, что продолжит сопротивление, его упрямства тогда не понимали даже родные — приходилось убеждать. «Пап, ты что говоришь? Если не ты, ни он, ни другой, ни я не будем бороться, наш народ как будет жить? Так? В бедноте? В Безработице?» — пересказывает слова нового армянского премьера Вова Пашинян, его отец.

Никол Пашинян, депутат Нацсобрания Армении в 2012-2018 годах: «Теперь Россия должна тут контролировать — на месте или не на месте предоставленные нам «искандеры»? Путин по зернышку забирает от нас наш суверенитет»

Впрочем, отношения с Путиным — не главная тема. Пашинян был одним из немногих, кто вслух говорил о коррупции, в которой замешано руководство южнокавказской республики; о том, что близкие президенту люди поделили между собой отрасли экономики; о том, что олигархи, не стесняясь, забирали все, что им нравится.

Артем Енгоян, политолог: «Он критиковал по существу, он критиковал на основании законов, существующих в республике Армения, крайне нелицеприятно. И он всегда говорил, что Серж Саргсян и созданная им уродливая коррумпированная система должна быть демонтирована и уйти»

В 2014 году Серж Саргсян и правда пообещал уйти. Уверял, что его последний срок будет на самом деле последним. Глава государства лукавил — спустя 4 года Саргсян провел реформу, передал большинство полномочий премьеру и сам решил возглавить правительство. Более того, он, казалось, вполне успешно провернул нехитрую схему, но управлять кабмином Саргсяну было суждено лишь 6 дней — Никол Пашинян объявил о начале 14-дневного протестного шествия из Гюмри в Ереван. После 120-километровго перехода в столице Армении начались массовые выступления.

Протесты достигли цели — Серж Саргсян ушел в отставку. После этого правящая элита сопротивлялась еще три недели, пытаясь навязать Пашиняну свои условия. 8 мая лидеры республиканской партии решили отступить.

Ваграм Багдасарян, представитель Республиканской партии Армении: «Республиканская партия Армении с целью нормализовать ситуацию в стране, приняла политическое решение поддержать кандидата, предложенного и выдвинутого третью членов парламента. Потому что, как я уже упомянул, самое важное — это стабильность в стране. Этот кандидат — Никол Пашинян»

Теперь человек, прошедший путь от непримиримого журналиста до лидера общенародного протеста, стал фактическим главой государства. Но чтобы получить контроль над страной, необходимы новые выборы, надо провести своих сторонников в Нацсобрание и на ключевые посты.

Марк Григорян, журналист: «Когда он будет принимать очень важные решения — состав правительства, программа правительства, ему нужно будет проводить эти решения через парламент. Ему нужно будет вести сложные затяжные переговоры с республиканской партией для того, чтобы она поддержала его шаги и его действия».

Может ли оппозиционер в процессе переговоров и выстраивании власти сам стать частью системы, с которой он боролся? Повторит ли Армения опыт бархатных революций других стран? В Ереване многие эксперты уверены — их ситуация уникальна.

Новый премьер-министр ходит пешком и лично общается с людьми. Он делает прямые репортажи из собственного кабинета и даже с вертолета Минобороны. А главой премьерского аппарата стал 29-летний Эдуард Агаджанян, выпускник Международного университета Монако.

Агаджанян в Армении известен совсем не дипломом. Диджей Эдвард сводит музыку в одном из самых популярных ночных клубов Еревана. Впрочем, и сам Пашинян сейчас в Армении, да и во всем мире — настоящая поп-звезда. И теперь задача не из легких — стать успешным политиком, сохранив образ супермена из народа.