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Россиянам, переехавшим в Беларусь, разрешат не менять водительские права

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  • 12.05.2018, 16:27

Эта норма содержится в новой редакции закона «О дорожном движении».

Россиянам, получившим паспорт гражданина Республики Беларусь или белорусский вид на жительство, разрешат не менять своё национальное водительское удостоверение на белорусское. Эта норма содержится в новой редакции закона “О дорожном движении”, выставленной на общественное обсуждение на “Правовом форуме Беларуси”, передает euroradio.fm.

В настоящее время россияне должны поменять свои национальные водительские права на белорусские в течение 90 дней после получения белорусского паспорта или вида на жительство. Иначе по истечении этого срока они лишаются права на управление механическими транспортными средствами и самоходными машинами на территории Беларуси.

Такой порядок сейчас действует в отношении всех иностранных граждан, а также лиц без гражданства, имеющих действительное водительское удостоверение и получающих белорусский паспорт или вид на жительство. Однако новая редакция статьи 5 закона “О дорожном движении” делает исключение для граждан Российской Федерации, имеющих российское национальное водительское удостоверение.

Также новая редакция закона ограничивает 1-м января 2020 года срок действия водительских удостоверений, выданных в Беларуси, а также на территории республик бывшего СССР, в которых не указан срок действия. Оба новшества вступят в силу через шесть месяцев после того, как закон будет принят и официально опубликован, то есть не раньше конца 2018 — начала 2019 года.

Новая редакция закона “О дорожном движении” разработана в Министерстве внутренних дел Беларуси. Её обсуждение продлится до 23 мая 2018 года.


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