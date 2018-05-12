Видеофакт: Пассажир московского метро в шутку взял на руки росгвардейца 10 12.05.2018, 16:33

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Мужчина стал фигурантом уголовного дела за перенос росгвардейца по метро.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) против молодого человека, который пронес по вестибюлю метро в Москве сотрудника Росгвардии. Об этом ведомство сообщило на своем канале в «ТамТам», передает РБК.

«На станции «Сухаревская» Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении. Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

СК также опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как молодой человек подошел к росгвардейцу, который разговаривал со своими коллегами, сзади, обхватил его и пронес несколько метров по вестибюлю. Сам сотрудник правоохранительных органов пытался вырваться. Мужчина отпустил его только после того, как к нему подошли другие сотрудники Росгвардии.

На сайте Главного следственного управления СКР по столице отмечается, что в ближайшее время следователи планируют ходатайствовать об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде домашнего ареста. Инцидент произошел 6 мая. По версии следствия, мужчина, «умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющемуся представителем власти, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро».