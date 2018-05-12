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В Ираке проходят выборы – первые после разгрома «ИГ»

  • 12.05.2018, 16:43

На 329 мест в парламенте претендуют около 7 тысяч кандидатов.

В Ираке сегодня проходят парламентские выборы – первые после того, как премьер-министр страны Хайдер аль-Абади провозгласил победу над радикальной группировкой "Исламское государство", признанной террористической во многих странах, передает “Радио Свобода”.

В течение нескольких лет отряды "ИГ" контролировали около трети территории Ирака, в том числе крупный город Мосул. Сейчас они выбиты из населенных пунктов.

По опросам, у коалиции, которую возглавляет Абади, предпочтительные шансы на победу. Соперники в борьбе за пост премьера – бывший глава правительства Нури аль-Малики и поддержанный Тегераном Хади аль-Амири, лидер шиитских отрядов самообороны, участвовавших в борьбе с "ИГ". Все три политика представляют шиитское большинство. Наблюдатели отмечают, что исход выборов во многом будет зависеть от позиции иракских суннитов.

На 329 мест в парламенте претендуют около 7 тысяч кандидатов.

Группировка "ИГ" выступала с угрозами терактов на избирательных участках, однако пока крупномасштабных нападений не зафиксировано.


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