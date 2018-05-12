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СКА победил БГК и сократил отставание от брестчан до одного очка

  • 12.05.2018, 18:14

23 мая команды встретятся в Бресте в заключительном поединке чемпионата Беларуси.

СКА одержал победу над БГК имени Мешкова в домашнем матче второго этапа чемпионата Беларуси — 31:29, передает «Прессбол».

«Армейцы» сократили отставание от брестчан в таблице до одного очка. 23 мая команды встретятся в Бресте в заключительном поединке национального первенства.

До этого им предстоит провести еще по одной игре: СКА сыграет с «Гомелем», а БГК сразится с «Машекой».

СКА — БГК имени Мешкова — 31:29 (13:16)

Таблица: БГК имени Мешкова — 53 очка (30 матчей), СКА — 52 (30), Гомель — 23 (30), Машека — 16 (30).


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