В Тбилиси началась стихийная акция протеста 12.05.2018, 18:11

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ФОто: twitter

Протестующие в Тбилиси потребовала отставки премьер-министра Грузии и главы МВД.

В Тбилиси полиция в ночь на 12 мая провела в нескольких ночных клубах антинаркотический рейд, в результате которого были задержаны, по официальным данным, восемь предполагаемых наркоторговцев.

По словам очевидцев, в ходе операции полицейские применяли силу к посетителям клубов. В городе началась стихийная акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч человек, пишет «Медуза» со ссылкой на «Кавказский узел». Акция сопровождалась стычками и задержаниями.

В частности, были задержаны лидеры выступающих за декриминализацию марихуаны партии «Гирчи» и движения «Белый шум» Зураб Джапаридзе и Бека Цикаришвили, а также владельцы клуба «Басcиани».