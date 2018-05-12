Как менестрели «русского мира» из «ДНР» колесят по Беларуси с концертами 7 Александр Райкон, detector.media

12.05.2018, 18:23

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Виктор Калина

Белорусские госСМИ активно пиарят пропагандистов «русского мира».

Белорусские госСМИ пиарят доморощенного шансонье Виктора Калину, который угрожал убивать украинских солдат. А человеку, заявлявшему, что у «украинского народа поехала крыша», дают возможность проводить мастер-классы.

Если раньше там, где был бессилен штык, необходимую работу проводили священники и учителя, то в нынешних реалиях функцию промывателей мозгов успешно выполняют поп-исполнители. Менестрели «русского мира» ведут себя назойливо в Беларуси, особенно в восточной её части.

Калина черно-оранжевая

Чтобы завоевать зрителя, нужно быть доступнее. Скажем, устраивать гастроли по районным центрам, в которых живет по 6–15 тысяч человек. Да, большой кассы, возможно, не сделаешь, но лояльного слушателя в отсутствие альтернативы найдёшь. Таким принципом пользуется белорусский доморощенный шансонье Виктор Калина, переселившийся после отсидки за махинации с автостраховками в Смоленскую область. На родине он пользуется дурной славой. Причина — Калина открыто выступил за аннексию Крыма и одобрил российскую агрессию на Донбассе. Известно даже его фото, на котором он призывал убивать солдат украинской армии. Вот что он постил на своей странице:

Впервые об этом артисте заговорили в конце нулевых годов, когда по белорусскому ТВ регулярно крутились его незамысловатые клипы на темы сибирских зон, пацанов и блатной романтики. Но в конце 2014 года он стал личностью одиозной, не постеснялся открыто поддержать боевиков так называемой Донецкой народной республики. Как хвастался артист в интервью различным СМИ, в «ДНР» и «ЛНР» он устраивал бесплатные концерты для сепаратистов, а также собирал для них деньги на продукты и камуфляж. Вот он в Донецке:

Пару лет назад Калина вернулся к активной гастрольной деятельности в Беларуси, однако представители общественных и политических организаций по всей стране стали собирать подписи с требованием запретить артисту выступать. Активное сопротивление он встретил в западных регионах — Брестской и Гродненской областях. Впрочем, сорвать концерты удалось далеко не везде.

Меньше всего проблем у него в райцентрах на востоке Беларуси. Там не только не протестуют, но государственные районные газеты даже дают площадку дорогому гостю. Например, полгода назад он засветился в газете «Родная ніва» Климовичского райисполкома и официозном «Маяке Прыдняпроўя» в Быхове. На Быховщине пророссийский блатной певец не затрагивал темы политики, но газета нашла способ продемонстрировать его ориентиры, опубликовав фото в военной форме с наградными знаками «Новороссии» и шевроном «Вежливые люди». Артист похвастался, что бывает в «ДНР» и «чем может — помогает мирным жителям региона».

Судя по информации на официальном сайте, концерты его прошли вполне себе спокойно. Пропагандист «русского мира» открыто ездит по белорусской провинции. По стране, которая долгое время позиционировала себя как независимая переговорная площадка.

В гостях

Если Калине просто не мешают зарабатывать деньги на белорусских любителях специфической музыки, выдаваемой за искусство, то почти культового когда-то актёра Владимира Гостюхина прямо лелеют. В середине 1970-х он сыграл одну из главных ролей в военной драме «Восхождение» по повести Василя Быкова. А более молодому поколению зрителей он известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Дальнобойщики». Отношение к этой незаурядной личности в Беларуси двоякое. С одной стороны, гениальный актёр, а с другой — ностальгия по СССР и, более того, интервью одиозному информационному агентству «Регнум», данное в июле 2014 года, в котором он заявил, что «в Украине диктатура фашистов», у украинского народа «поехала крыша», а «Россия приходит в себя».

В нынешнем году Владимир Гостюхин приехал в белорусский Могилев дать мастер-класс для молодежи в местном колледже искусств. Крохотная, но многозначительная деталь — местное телевидение посвятило гостю большой репортаж, а делал его лично главный редактор телеканала. Для провинциального города это было настоящее событие. Кремлю необязательно угрожать Беларуси штыками и пулями. Есть гораздо более действенное средство — массовая культура.

Русский мир на базаре

Но и с «большим искусством» не всё гладко. В начале апреля в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная ежегодному международному фестивалю искусств «Славянский базар», который традиционно уже много лет проходит в белорусском Витебске. Планируется, что фест 12 июля откроется вручением премий «Союзного государства Беларуси и России» в области литературы и искусства за 2017–2018 годы, а 13 июля даже объявлен на фестивале днём «союзного государства» Беларуси и России. Программа фестиваля уже свёрстана: выступят Тимати, Николай Басков, Эмир Кустурица, Горан Брегович и вишенка на торте — Кубанский казачий хор. Всех этих людей объединяет однозначная поддержка Путина, аннексии Крыма и «русского мира».

Тимати, например, после Майдана сравнил украинский народ с «младшим братом, который тяжело запил или сел на наркотики». Басков публиковал в Инстаграме фото с условно коронованным Путиным и Порошенко с петлей. Кустурица открыто заявил, что Крым российский, когда приехал туда. Брегович выступил в Крыму и попутно восхитился величием России. А руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко был одним из артистов, который подписал заявление в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму.

Учитывая, что билеты на их выступления по местным меркам стоят недешево (в среднем около 50$), белорусские зрители поддержат заПутинских артистов ещё и материально. Постепенно из международного фестиваля «Славянский базар» превратился в танцплощадку «русского мира». Если так пойдёт и дальше, то перед белорусской властью может стать неудобный вопрос: какую позицию займут аполитичные белорусы, если их кумир, на концерте которого они отплясывали, однажды выскажется в Инстаграме, что Беларуси было бы неплохо в составе России?

Александр Райкон, detector.media