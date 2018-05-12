Фоторепортаж: Как открывали первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко

Фоторепортаж: Как открывали первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко2
- 12.05.2018, 18:37
Торжественное мероприятие прошло на территории мемориального музея-усадьбы Костюшко возле Коссово.
Памятник отливали в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко. Деньги на памятник Костюшко собирали через краудфандинг, который объявил активист и журналист Глеб Лободенко. Инициативу поддержали 690 человек, собравшие более 22 тыс. рублей. Имена спонсоров будут храниться в музее.
«Белсат» публикует фоторепортаж с открытия первого в Беларуси памятника Тадеушу Костюшко.