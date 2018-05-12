Фоторепортаж: Как открывали первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко 2 12.05.2018, 18:37

Торжественное мероприятие прошло на территории мемориального музея-усадьбы Костюшко возле Коссово.

Памятник отливали в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко. Деньги на памятник Костюшко собирали через краудфандинг, который объявил активист и журналист Глеб Лободенко. Инициативу поддержали 690 человек, собравшие более 22 тыс. рублей. Имена спонсоров будут храниться в музее.

«Белсат» публикует фоторепортаж с открытия первого в Беларуси памятника Тадеушу Костюшко.

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина

Фото Сергея Гудилина