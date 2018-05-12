На подмосковном полигоне «Ядрово» обстреляли мусоровоз 3 12.05.2018, 18:59

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Протесты против полигона «Ядрово» продолжаются уже несколько месяцев.

Неизвестный обстрелял мусоровоз на полигоне «Ядрово», который находится в Волоколамском районе.

Об этом сообщили в подмосковной полиции, передает «Коммерсант».

«На повороте в районе Матренино из лесополосы неизвестный произвел выстрел в сторону грузового автомобиля из оружия неустановленного типа. Водитель получил ранение руки, неизвестный скрылся. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Данных о тяжести ранения пока нет»,- рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Где сейчас находится водитель, из какого оружия был произведен выстрел, в полиции не сообщили. В настоящее время ведут поиски злоумышленника, отметили в полиции.

Как рассказала местная жительница, водителя доставили в Волоколамскую районную больницу. По ее словам, выстрел был произведен из гладкоствольного оружия.

По данным Интерфакса, водитель получил легкое ранение предплечья и его уже отпустили из больницы.

Ранее в Волоколамске прошел согласованный с властями митинг против полигона «Ядрово».

14 апреля житель расположенной рядом одноименной деревни напал с топором на подъезжавший к свалке грузовик. Водитель сумел уехать. После этого напавший начал рубить кабину следующего мусоровоза, пока его не задержала полиция.

Протесты против полигона «Ядрово» продолжаются уже несколько месяцев. Люди жалуются на выбросы сероводорода. В марте ситуация обострилась: в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления. 17 июня должен состояться местный референдум о закрытии свалки.