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Артем Милевский: Если буду тренером, хотел бы возглавить киевское «Динамо»

  • 12.05.2018, 19:01

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о киевском «Динамо».

- Хотел бы возглавить киевское «Динамо»?

– Интересный вопрос. Думаю, любой игрок, который играл за «Динамо», когда-нибудь хотел возглавить. Если буду тренером, то, конечно, хотел бы.

- Прокомментируй матч «Динамо» – «Шахтер» в финале Кубка Украины (0:2).

– Тяжело играть с таким «Шахтером», разница в классе ощущается. Это и видно и по общей картине, и по отдельным моментам. Игроки «Шахтера» на данный момент сильнее.

- Есть молодежь в «Динамо»?

– Конечно, но этой молодежи нужно еще больше работать. На данный момент невозможно конкурировать с игроками «Шахтера». Через год-два, когда окрепнет молодежь, стнет физически мощнее, тогда... «Шахтер» обыгрывали «Наполи», и «Ман Сити», сами все понимаете.

- Сможет ли «Динамо» показывать результаты твоих времен?

– Конечно может. Если работать, выбрать правильно направление работы. Я уже говорил ранее – «Динамо» не хватает личностей.

- А Хацкевич?

– Это одна личность в «Динамо». Он любит тренировать, умеет это делать, знает, что делать, но с таким набором игроков тяжело добиться результатов.

- Какие позиции нужно усилить?

– Нужно качественных легионеров. В мое время были Нинкович, Юссуф, Эль-Каддури. Бразильцы у нас были сильные, с нами на одном уровне играли. Не то, что сейчас.

- Цыганков – лидер «Динамо»?

– Не надо на него оказывать давление и говорить, что он сейчас один начнет обыгрывать «Шахтер». Он хороший футболист, но ему еще надо много работать, чтобы стать лидером.

- Почему Цыганков перестал забивать?

– Это бывает у всех футболистов. Ничего страшного в этом нет, – цитирует Милевского «Трибуна».


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