Названа самые дорогие внедорожники всех времен 12.05.2018, 19:26

Западные автомобильные издания составили десятку самых дорогостоящих внедорожников.

Сегмент SUV, в который входят кроссоверы и внедорожники, продолжает уверенный рост не только в нашей стране, но и на мировом рынке. Западные автомобильные издания составили десятку самых дорогостоящих внедорожников, продававшихся с момента появления этого класса машин.

Об этом пишет daily-motor.ru.

Десятая строчка данного ТОП-а оказалась за моделью Rhino GX, стоимость которой составляет порядка 229 тысяч долларов. Автомобиль выделяется брутальным дизайном экстерьера и роскошным интерьером.

Девятое место рейтинга принадлежит лимитированному Holland & Holland Range Rover по цене в 244 тысячи 500 долларов. Этот внедорожник был выпущен ограниченным тиражом в 30 экземпляров, следом за которым расположился Range Rover SV Coupe — стоимость 296 тысяч долларов.

Седьмая строчка оказалась за роскошным Lexani Motor Cars Cadillac Escalade по стоимости в 320 тысяч долларов, а шестая за новым Rolls-Royce Cullinan — от 325 тысяч долларов.

Первую пятерку открывает Mercedes-Maybach G650 Landaulet по цене от 528 тысяч долларов и общим тиражом в 99 единиц. Четвертым в этом ТОП-е стал еще один Mercedes — внедорожник G63 AMG 6X6 — 545 тысяч долларов.

В тройке самых дорогих внедорожников в мире оказались: Karlmann King по цене в 2 миллиона долларов, Dartz Prombron Black Russian и Bentley Dominator — 3 миллиона долларов и Bentley Dominator — более 4 миллионов долларов.