закрыть
12 мая 2018, суббота, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы собирают деньги на памятник-бюст Алесю Адамовичу

  • 12.05.2018, 19:57

Им хотят увековечить память писателя на его малой родине в поселке Глуша под Бобруйском.

На краудфандинговой площадке "Талака" начался сбор средств на бюст Алеся Адамовича. Им хотят увековечить память писателя на его малой родине в поселке Глуша под Бобруйском, передает euroradio.fm.

На проект нужно собрать 8 тысяч белорусских рублей. Пока на него перечислили только 365 рублей или 4% от нужной суммы. Сбор средств будет продолжаться 45 дней. Все жертвователи получат благодарность и личное приглашение на установку памятника.

Автором бюста будет скульптор Владимир Мелехов. Также в Глуше намерены заложить сквер. Изготовление и установление бюста согласованы с Министерством культуры.

Инициатором проекта стал бобруйский активист Андрей Антипенко. Если деньги будут собраны, в облисполком на утверждение пришлют документацию об установлении бюста.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич