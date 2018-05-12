Белорусы собирают деньги на памятник-бюст Алесю Адамовичу 12.05.2018, 19:57

Им хотят увековечить память писателя на его малой родине в поселке Глуша под Бобруйском.

На краудфандинговой площадке "Талака" начался сбор средств на бюст Алеся Адамовича. Им хотят увековечить память писателя на его малой родине в поселке Глуша под Бобруйском, передает euroradio.fm.

На проект нужно собрать 8 тысяч белорусских рублей. Пока на него перечислили только 365 рублей или 4% от нужной суммы. Сбор средств будет продолжаться 45 дней. Все жертвователи получат благодарность и личное приглашение на установку памятника.

Автором бюста будет скульптор Владимир Мелехов. Также в Глуше намерены заложить сквер. Изготовление и установление бюста согласованы с Министерством культуры.

Инициатором проекта стал бобруйский активист Андрей Антипенко. Если деньги будут собраны, в облисполком на утверждение пришлют документацию об установлении бюста.