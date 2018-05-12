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Белорусские хоккеисты показывают худший результат по заброшенным шайбам в истории ЧМ

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  • 12.05.2018, 20:15
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Иллюстрационное фото

В нынешнем розыгрыше ЧМ белорусы забросили лишь четыре шайбы и проиграли все матчи.

Как сообщалось ранее, сборная Беларуси, уступив Австрии (0:4), проиграла шестой матч подряд на ЧМ-2018 с общим счетом 4:29, передает «Трибуна».

Таким образом, белорусская команда показывает худший результат по заброшенным шайбам в своей истории выступления на чемпионатах мира. До этого Беларусь на ЧМ-2005 закончила турнир с девятью заброшенными шайбами.

Заключительный матч на ЧМ-2018 наша команда проведет со Словакией 15 мая.

Напомним, после сегодняшней встречи сборная Беларуси покинула элитный дивизион.


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