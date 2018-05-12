Мужчину, взявшего на руки росгвардейца, отпустили 9 12.05.2018, 20:06

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Суд в Москве отпустил под подписку о невыезде мужчину, носившего по метро сотрудника Росгвардии.

Черемушкинский районный суд Москвы отпустил под подписку о невыезде Исляма Маликова, который в метро поднял сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю станции. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда отмечает, что следователь ходатайствовал о помещении Маликова под домашний арест. Однако прокурор эту просьбу не поддержал.

В суде Маликова допросили в качестве фигуранта дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 6 мая на станции «Сухаревская» в Москве. В Следкоме утверждают, что молодой человек «умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка» сотруднику Росгвардии. Он «обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро». Было открыто уголовное дело.