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Виталий Трус: Как теперь возвращаться в страну?

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  • 12.05.2018, 20:11
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Виталий Трус

Голкипер сборной Беларуси прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4).

«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были или что-то еще.

Будучи вторым вратарем, в ходе матча всегда трудно вливаться, сидишь «холодным». Но вроде бы вошел в игру, сразу сейв сделал. Не знаю, как настраиваться на следующий матч. Много разговоров… Будем играть хотя бы за свою фамилию, за герб, за флаг, за родителей. Конечно, нам не хватает опыта в команде, не хватает лидеров. Где их брать — неизвестно. Нужен опыт, я вот только сейчас его получил, на этом турнире. Может быть, уже в дальнейшем опыт выступлений в дивизионе сильнейших мне поможет. Мы пытаемся быть командой в раздевалке, все разговариваем, подбадриваем друг друга. Но у нас не вышло достучаться до себя», — передает слова Труса «Чемпионат».


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