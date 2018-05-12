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В Армении назначили новое правительство

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  • 12.05.2018, 20:21
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Президент Армении подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Пашиняном правительства.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Николом Пашиняном правительства. Этими указами правительство полностью сформировано, передает «Новая газета».

Член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян стала министра труда и по социальным вопросам. Артом Джанджугазян возглавил министерство финансов. Артак Зейналян назначен главой Минюста, министром здравоохранения стал Армен Торосян. Министерство сельского хозяйства возглавил Артур Хачатрян. Левон Варданян стал министром спорта и по делам молодежи.

Экс-глава Минспорта Грачья Ростомян возглавил МЧС. Артур Григорян занял должность министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Минкультуры возглавила Лилит Макунц.

Бывший министр охраны природы, член партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян занял должность министра экономического развития и инвестиций. Министром диаспоры стал Мхитар Айрапетян. Эрик Григорян — министром охраны природы, а министерство транспорта, связи и информационных технологий возглавил Ашот Акопян. Главой МИД назначен постпред Армении в ООН Зограб Мнацаканян.

Президент Армении Армен Саркисян также подписал указ об утверждении Мгера Григоряна на посту вице-премьера.


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