Видеофакт: Жесткий конфликт контролеров и пассажира в Минске 8 12.05.2018, 20:39

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Конфликтующие подняли на уши весь двор по улице Ленинградской.

На видео показывается один из дворов столичной улицы Ленинградской. «Мы стали свидетелями жесткого задержания контролерами пьяного мужчины с применением силы. Непонятно, насколько оно правомерно (его повалили на землю, толкали так, что тот упал, и в целом — хватали, не давали пройти, всячески препятствовали)», — пишет читатель Александр, который дополняет, что никоим образом не оправдывает безбилетника, пишет «Онлайнер».

— Однако подобное поведение контролеров противоречит здравой логике. У нас есть запись с домашний камеры наблюдения, время на камере не настроено, — сообщает Александр.

Дело было примерно в половине второго. Камера находится на десятом доме по улице Ленинградской. Александр утверждает, что его супруга услышала крики, которые наполняли весь двор.

В сети есть любительское видео, снятое с более близкого расстояния. Оно показывает борьбу мужчин около арки. Когда снимающие приближаются, участники конфликта расходятся. В ситуации задействованы три контролера (один мужчина и две женщины), а также пассажир. Пассажир, как полагают свидетели, находится не в оптимальном состоянии. На видео он посылает в адрес контролеров много мата (мы «запикали»).

Одна из женщин в форменной манишке говорит, что так же мужчина вел себя при контроле, мол, в автобусе тоже позволял себе оскорбления. Контролер несколько раз дает понять, что уверена в своей правоте и правоте коллег, напоминая о регистраторе, который писал весь разговор участников конфликта.

Видео предоставила минчанка Ева Устименко. Вот что девушка рассказывает о произошедшем:

— Мы стояли у парикмахерской и увидели, как мужчина убегает от контролеров. Он скрылся во дворах. Дальше девочка пошла посмотреть, что происходит там. Вернулась и сказала, что его бьют. Мы пошли смотреть и снимать на случай чего-нибудь. Женщина-контролер утверждала, что виноват мужчина: он плевался в автобусе на людей. Также она утверждала, что он первый начал избивать кондуктора. Все закончилось тем, что пришли милиционеры и постарались успокоить мужчину.

Получить комментарий от «Минсктранса» пока не удалось. Он будет опубликован, как только появится.

За разъяснением ситуации мы обратились в милицию.

— Милиционеры прибыли на место конфликта по звонку контролеров. Те сообщили, что попросили у мужчины предъявить проездной документ. Билета у мужчины не было. Он стал убегать. Когда пассажира настигли, начался конфликт, в результате которого мужчина нанес удар. На данный момент он находится в Октябрьском РУВД Минска. В отношении пассажира составлены административные протоколы за оскорбление и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Также создан материал в рамках ПИКоАП за нанесение телесных повреждений женщине-кондуктору. Она направлена на судебно-медицинскую экспертизу, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.