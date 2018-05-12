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В Тбилиси у здания парламента проходит акция «Танец за свободу»

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  • 12.05.2018, 20:48

В столице Грузии зреют массовые протесты.

В столице Грузии Тбилиси зреют массовые протесты после рейдов полиции в ночных клубах. Посетители оказали сопротивление, а затем вышли на улицы, сообщает. Акция у здания парламента переросла в стычки, передает 1tv.ge.

Днем грузины собирали новую демонстрацию под лозунгом «Танцуем вместе, сражаемся вместе».

Как заявили в ходе выступления организаторы акции, не сцене установлена специальная аппаратура, на которой будут играть диджеи.

«Превратим парламент в большой клуб», — заявили собравшиеся на Руставели.

По словам организаторов акций, к их требованиям добавилось еще одно – они требуют «свободу танца» в стране.

Организаторы утверждают, что собираются отпраздновать в такой форме у парламента 17 мая и 26 мая.


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