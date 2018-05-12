закрыть
12 мая 2018, суббота, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Румынии тысячи людей вышли на акцию против правящей коалиции

1
  • 12.05.2018, 21:09

Протестующие обвиняют власть в отдалении от проевропейской политики.

На площади Виктория в Бухаресте, перед зданием румынского правительства, собралось несколько тысяч граждан на антиправительственную акцию протеста, передает УНН.

Люди скандируют лозунги против правительства PSD-ALDE, обвиняя власть в отдалении от проевропейской политики.

"Люди обвиняют коалицию PSD-ALDE в том, что она не соблюдает свои обещания, сделанные в период избирательной кампании, и выводит Румынию из европейских и демократических стандартов и превращает ее в режим, в котором господствуют только интересы тех, кто имеет доступ к политике", - пишет издание News.ro.

Отметим, что подобные мероприятия запланированы в остальной части страны, в таких городах, как Констанца, Брашов, Сибиу.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич