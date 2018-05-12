В Румынии тысячи людей вышли на акцию против правящей коалиции 1 12.05.2018, 21:09

Протестующие обвиняют власть в отдалении от проевропейской политики.

На площади Виктория в Бухаресте, перед зданием румынского правительства, собралось несколько тысяч граждан на антиправительственную акцию протеста, передает УНН.

Люди скандируют лозунги против правительства PSD-ALDE, обвиняя власть в отдалении от проевропейской политики.

"Люди обвиняют коалицию PSD-ALDE в том, что она не соблюдает свои обещания, сделанные в период избирательной кампании, и выводит Румынию из европейских и демократических стандартов и превращает ее в режим, в котором господствуют только интересы тех, кто имеет доступ к политике", - пишет издание News.ro.

Отметим, что подобные мероприятия запланированы в остальной части страны, в таких городах, как Констанца, Брашов, Сибиу.