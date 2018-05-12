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Финал «Евровидения-2018» (Видео, онлайн)

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  • 12.05.2018, 21:18
  • 1,148

За победу в престижном конкурсе борются представители 26 стран.

В субботу, 12 мая, в 22.00 в Португалии стартовал финал «Евровидения-2018». За победу в песенном конкурсе борются представители из 26 стран.

Шоу традиционно привлекает большое количество телезрителей, а общая аудитория «Евровидения» достигает 200 миллионов человек.

Победителем «Евровидения-2018» букмекеры до начала гранд-финала называли представителя Кипра, Израиля или Ирландии. Итоговые же результаты определят телезрители и члены профессионального жюри.


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