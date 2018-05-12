Новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо 1 12.05.2018, 21:23

Леонардо Ди Каприо

Таким способом биологи решили выразить признание и почтение известному актеру.

Защитник природы, известный актер, Леонардо Ди Каприо, теперь может гордиться тем, что в его честь назван новый вид жуков. «GrouvellinusLeonardodicaprioi», именно так биологи-любители назвали новый вид жуков, передает beta.in.ua.

Таким способом исследователи решили выразить признание и почтение известному актеру, который вложил немало усилий и денег в защиту природы. Кто-то может посчитать это незначительной наградой, однако, сам актер был приятно удивлён этому факту.

Ди Каприо ежегодно выделяет миллионы долларов из своих гонораров на сохранение окружающей среды, поддерживание вымирающих видов животных и растений. Также актер жертвует деньги природоохранным организациям, которые ведут активную борьбу за окружающую среду. Поэтому новый вид жука будет гордо носить свое имя. Подобным достижением могут похвастаться далеко не все известные актеры Голливуда.

Биологи-любители отмечают,что именно денежных средств и внимания публичных людей так не хватает окружающей среде для защиты от негативного влияния деятельности человека. Благодаря таким активным действиям со стороны известного актера появляется больше возможностей для вымирающих видов, создания условий для роста и развития флоры и фауны.