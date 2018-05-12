закрыть
12 мая 2018, суббота, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Джефф Плэтт: Будет крайне сложно вернуться в элиту

2
  • 12.05.2018, 21:38
Андрей Стась
Фото: belarushockey.com

Форвард сборной Беларуси прокомментировал вылет команды из элитного дивизиона чемпионата мира.

Форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт прокомментировал rsport.ria.ru поражение от Австрии (0:4) и вылет команды из элитного дивизиона чемпионата мира.

«Конечно, все надеются, что сборная вернется в элиту в 2020 году. Но объективно это будет крайне сложно сделать. Посмотрите, команда Казахстана уже два года не может вернуться», – сказал Плэтт.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич