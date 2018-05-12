Джефф Плэтт: Будет крайне сложно вернуться в элиту 2 12.05.2018, 21:38

Андрей Стась

Фото: belarushockey.com

Форвард сборной Беларуси прокомментировал вылет команды из элитного дивизиона чемпионата мира.

Форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт прокомментировал rsport.ria.ru поражение от Австрии (0:4) и вылет команды из элитного дивизиона чемпионата мира.

«Конечно, все надеются, что сборная вернется в элиту в 2020 году. Но объективно это будет крайне сложно сделать. Посмотрите, команда Казахстана уже два года не может вернуться», – сказал Плэтт.